Починки. Почему 16 февраля предки «усмиряли» домового

Починки, или Семен Богоприимец, отмечают в народе 16 февраля. Рассказываем, какие традиции принято соблюдать в этот праздник.

Главные традиции на Починки

На Починки прародители вставали ни свет ни заря и принимались за работу. Прежде всего, люди 16 февраля старались починить конскую упряжку. Кстати, это дело часто доставалось самому старшему в семье.

Предки приговаривали: «В Починки дед встает чуть свет — чинит сбрую летнюю да борону столетнюю», «Готовь сани летом, а телегу — зимой».

Хозяйки на Семена Богоприимца варили саламату — мучную кашу из ржаной, ячменной или пшеничной прожаренной муки, заваренной кипятком и распаренной в печи. Иногда в кушанье также добавляли сало, масло или жир.

Упряжка. Кони. Сани СС0

Кроме того, в ночь на 16 февраля на Руси «усмиряли» домового. Пращуры боялись, что в гневе он может «заездить» коня. Поэтому к лошади было принято привязывать кнут, рукавицы и онучи (портянки на ногу под сапоги или лапти). По легенде, домовой может принять их за человека и не тронет животное.

Народные приметы на Починки