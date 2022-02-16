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Жизнь

Починки. Почему 16 февраля предки «усмиряли» домового

Починки, или Семен Богоприимец, отмечают в народе 16 февраля. Рассказываем, какие традиции принято соблюдать в этот праздник.

Музей домовых в Барнауле.
Музей домовых в Барнауле.
Дарья Терехова.

Главные традиции на Починки

На Починки прародители вставали ни свет ни заря и принимались за работу. Прежде всего, люди 16 февраля старались починить конскую упряжку. Кстати, это дело часто доставалось самому старшему в семье.

Предки приговаривали: «В Починки дед встает чуть свет — чинит сбрую летнюю да борону столетнюю», «Готовь сани летом, а телегу — зимой».

Хозяйки на Семена Богоприимца варили саламату — мучную кашу из ржаной, ячменной или пшеничной прожаренной муки, заваренной кипятком и распаренной в печи. Иногда в кушанье также добавляли сало, масло или жир.

Упряжка. Кони. Сани
Упряжка. Кони. Сани
СС0

Кроме того, в ночь на 16 февраля на Руси «усмиряли» домового. Пращуры боялись, что в гневе он может «заездить» коня. Поэтому к лошади было принято привязывать кнут, рукавицы и онучи (портянки на ногу под сапоги или лапти). По легенде, домовой может принять их за человека и не тронет животное.

Народные приметы на Починки

  • Снег валит хлопьями на Починки — к дождливому лету.
  • Воробьи громко чирикают — значит, скоро начнется весна.
  • Лес шумит 16 февраля — к затяжным холодам.
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