Пишите письма: в Барнауле растет число пропавших посылок со смартфонами на «Почте России»

Барнаулец Никита Прохоров стал жертвой недобросовестной доставки смартфона из Сингапура. Несколько дней назад посылка пропала: при отслеживании «зависла» в барнаульском сортировочном центре, как и десятки других отправлений.

О регулярно пропадающих посылках altapress.ru рассказывал в середине октября. Тогда в редакцию обратились несколько барнаульцев, которые столкнулись с одной и той же ситуацией: посылка нормально отслеживалась до барнаульского магистрального сортировочного центра (МСЦ), затем там «зависала», а при обращении на почту выяснялось, что отправление утеряно.

Судя по комментариям на сайте барнаульского МСЦ, за два года свои посылки не получили десятки, если не сотни человек. Причем подавляющее большинство из них заказывали смартфоны на Ali Express. Самые активные пострадавшие объединились в группу, где находятся около 15 человек.

«Мне дали понять , что посылку не найдут»

Посылка Никиты Прохорова «висит» в сортировочном центре с 24 октября. Парень заказал смартфон за 12 тысяч рублей.

Никита Прохоров,

барнаулец:

27 октября я не выдержал и пришел в свое почтовое отделение. Сотрудник сразу же поинтересовался, не из Сингапура ли посылка. Когда я ответил утвердительно, мне сказали: «Пишите как можно быстрее заявление на розыск посылки в главпочтамте». При этом добавили, что таких, как я, много.

29 октября Никита написал заявление на розыск. Человек, который принимал заявление, тоже оказался в курсе ситуации с массово пропадающими смартфонами.

Путь посылки Никиты Прохорова со смартфоном. Скриншот pochta.ru/tracking

Никита Прохоров,

барнаулец:

Мне дали понять, что посылку не найдут, и что деньги за нее лучше вернуть у продавца. Также сотрудник почты утверждал, что посылки воруют не в Барнауле, а в Москве, в чем я сильно сомневаюсь.

Куда жаловаться?

Обезопасить себя и выбрать курьерскую доставку парень не мог. При заказе телефона ему был доступен только один вариант — Ali Standart Shipping, который предполагает сотрудничество в том числе с Почтой России.

Никита Прохоров,

барнаулец:

Я так много что там заказывал, и мне обычно IML доставляло или что-то другое. Всегда в руки. А тут почему-то «Почта России» выскочила, когда посылка въехала в страну.

Мужчина пишет , ручка. СС0

Некоторые пострадавшие пишут жалобы в УФАС, Роспотребнадзор и даже обращаются в полицию — как, например, сделала Анна Васильева из Камня-на-Оби. Но добиться женщине удалось только возврата средств от продавца за два утерянных телефона. Проблема в том, что согласно Всемирной почтовой конвенции отправление принадлежит отправителю до тех пор, пока оно не выдано адресату. А это значит, что настоящим пострадавшим от потери посылки является не человек, который заказал товар, а продавец с Ali Express.

Получается, что если покупатель возвращает деньги у продавца, то он уже не пострадавший. И все попытки наказать «Почту России» закончатся отписками.

Сейчас Никита Прохоров планирует скооперироваться с другими пострадавшими и написать коллективную жалобу на барнаульский МСЦ в прокуратуру. Парень надеется, что надзорное ведомство хотя бы проверит деятельность центра. А проверять есть что: с момента первой публикации altapress.ru о пропаже посылок на сайте центра появилось 8 новых жалоб от разгневанных барнаульцев, которые не получили свои телефоны.