11 апреля
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Жизнь

Почти 20% сибиряков, забайкальцев и жителей Бурятии имеют одну или несколько подработок

59% жителей СФО, Забайкалья и Бурятии имеют постоянную работу без подработок. 21% имеют одну или несколько подработок. 39% опрошенных хотели бы работать меньше. Таковы данные опроса*, проведенного банком «Открытие».

Человек много работает.
Человек много работает.
Источник: freepik, автор jcomp.

Большинство опрошенных (59%) работают на одной работе без подработок. У 2% есть две и более работы без подработок. 21% имеют работу и одну или несколько подработок. В том числе, у 3% есть только подработки. 18% опрошенных заявили об отсутствии работы.

37% из тех, кто имеет подработку, она приносит от 1 до 10% дохода. 39% получают от подработок от 10 до 20% всех своих доходов. У 24% этот показатель составляет 20−50% доходов, а еще у 6% — более половины. То есть, для 6% экономически активных жителей регионов подработка является одним из основных или даже основным источником доходов.

3% опрошенных не имеют выходных. Один выходной в неделю у 16%. Еще 15% имеют более двух выходных. При этом почти две трети (67%) работают в наиболее привычном и распространенном в мире графике с двумя выходными.

56% опрошенных жителей СФО, Забайкальского края и республики Бурятия удовлетворены нынешней продолжительностью своего рабочего дня (11% она полностью устраивает, 45% скорее устраивает). При этом 39% хотели бы работать меньше. А 6%, наоборот, больше.

* Опрос проведен 3−7 апреля по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18−65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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