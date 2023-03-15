Почти сказочный терем с мозаичной крышей, которая теперь гниет. 10 фактов о Доме Лесневского в Барнауле

- В 1907 году городской голова, инженер (а еще режиссер любительских спектаклей) Александр Лесневский поставил дом на берегу заводского пруда. На его строительство ушло 10 лет.
- Здание это — симбиоз прибалтийской архитектуры и российской традиции домовой резьбы. Сегодня его исторический облик практически утрачен. В том числе парадное крыльцо и та самая «мозаика» на крыше (это было крашенное под соты железо).
- Во дворе находились конюшня, теплица и баня. Овощи и фрукты из теплицы можно было купить в лавке перед домом. На первом этаже располагались людская, оранжерея, служебные комнаты, на втором — жилые помещения и гостиная.
- В 1920-м дом национализировали, он стал общежитием школы комбайнеров. Позже здесь располагались художественная студия и штаб пехотных курсов Красной Армии.
- В 1941 году в дом въехали сотрудники Пушкинского сельхозинститута, который в 1943 году положили начало алтайскому СХИ (теперь это АГАУ). После войны сюда подселили семьи барнаульских учителей.
- Последний ремонт в Доме Лесневского сделали в 70-х по инициативе сельхозинститута. Жители починили крышу, заменили ставни, забор, калитку и ворота, залили бетонное крыльцо у главного входа, обновили штукатурку, побелили, покрасили… и похоронили «дворянский стиль».
Дом Лесневского.
Барнаул. Юбилейные даты, vk.com/public71335292
- В 80-е здание хотели реставрировать и перенести на улицу Анатолия. Там должно было открыться кафе «Сказки Пушкина». В 1989-м жильцы начали съезжать из дома из-за его аварийности.
- В 2006-м Аграрный университет передал дом на баланс Барнаула.
- Еще при губернаторстве Александра Карлина, в 2015 году, терем было решено отреставрировать. Но спустя 8 лет работы там так и не начались — из-за споров чиновников сначала с жильцами, а потом и между собой.
- Говорят, что потомок Лесневского хотел перевезти дом к себе на родину, но так и не смог договориться с городскими властями.
Дом Лесневского.
Барнаул. Юбилейные даты, vk.com/public71335292
В Барнауле всего два памятника деревянного зодчества федерального значения — Дом купцов Шадриных, известный как «Русский чай», и Дом Лесневского. И если первый недавно отреставрировали, то второй разрушается у нас на глазах.
Ранее корреспондент altpress.ru прогуливалась по исторической части Барнаула и сфотографировала узорчатую резьбу на окнах деревянных домов.