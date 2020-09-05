Почти 400 тысяч жителей Алтайского края обследовали на COVID-19 за все время пандемии

В Алтайском крае, по данным на 5 сентября, зарегистрировали 63 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб.

Напомним, с 27 августа в регионе ежедневно регистрируют от 70 до 60 зараженных, при этом минимальный показатель опустился до 61 — по данным на 1 сентября (однако скончались 11 человек).

Из новых 63 заболевших: Барнаул — 38, Бийск — 6, Новоалтайск и Рубцовск — по 4, Славгород — 2, по 1 заболевшему — Заринск, Благовещенский, Локтевский, Михайловский, Павловский, Поспелихинский, Табунский, Усть-Пристанский и Хабарский районы.

Всего в крае инфицированных — 12 033 человек (в том числе 970 детей до 17 лет включительно), выздоровели — 10 808 пациентов.

На сегодняшний день проходят лечение 864 человека: в госпиталях — 743, на амбулаторном лечении — 121 пациент.

Коронавирус. Пандемия. Врач. CC0

По типу заболевания: 178 случаев — завозные, 6 311 — по контакту с зараженными, 3 449 — у больных внебольничной пневмонией, 3 609 — у заболевших ОРВИ, в 4 975 случаях — бессимптомное течение.

Тяжелобольных — 118, на аппарате ИВЛ — 40. За прошедшие сутки в Алтайском крае выздоровели 77 пациентов.

За весь период скончался 361 человек: из них 5 за прошедшие сутки (от COVID-19 — 1, по иной причине смерти — 4). Всего от короновирусной инфекции скончались 132 человека (по иным причинам смерти — 224, на экспертизе — 5 случаев).

В оперштабе также отметили, что за время пандемии количество обследованных достигло почти 400 тысяч. Всего в крае проживает 2 317 153 человек — по данным на 2020 год.

Ранее в Алтайском крае смягчили ковидные ограничения и дали добро на работу кино, театров и спортобъектов. Между тем, как считают эксперты, в России еще не закончилась первая волна коронавируса.