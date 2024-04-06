6 апреля
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Жизнь

Под Старобелокурихой в Алтайском крае реконструируют аэродром

Добираться по воздуху в Белокуриху гораздо быстрее, чем по земле.

Запуск региональных авиарейсов в Белокуриху.
Запуск региональных авиарейсов в Белокуриху.
http://sfo.gov.ru

Поле у Старобелокурихи зимой и весной чаще всего стоит без дела. Однако летом там садятся небольшие самолеты, которые вмещают до 17 пассажиров. При этом от аэродрома до Белокурихи ехать всего 15 минут.

Отмечается, что каждый год в город-курорт приезжают 40 тыс. туристов. Местный аэродром позволит увеличить туристический поток.

ООО «Новапорт» возьмутся за восстановление аэродрома. Сначала вместо грунтового покрытия сделают забетонированную взлетную полосу. Тогда воздушные судна на 40-50 пассажиров смогут приземляться круглогодично.

В Белокуриху можно будет прилететь из Барнаула, Новосибирска, Кемерово и других сибирских городов.

Кроме того, благодаря аэродрому местным жителям смогут показывать авиашоу.

На данный момент собирают необходимую документацию, чтобы начать работы.

Ранее сообщалось, что "Новапорт" обсуждает инвестиции в реконструкцию аэродрома в Белокурихе.

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