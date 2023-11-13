Под стать Дракону. Что надеть на празднование Нового 2024 года

Ограничений в выборе предмета одежды нет: женщинам можно выбрать как платье или юбку, так и брючный костюм.
Мужчины могут сделать выбор в пользу классического костюма, либо светлых брюк, джемпера и шелковой рубашки.
Новогодний образ, нужно подобрать в ярких, как и сам "хозяин" года, цветах:
Зеленый
Символ 2024 года — Зеленый Деревянный Дракон, а значит этот цвет точно придется ему по вкусу. Чем ярче оттенок — тем лучше. Можно также присмотреться к блестящим платьям, главное не слиться с новогодней елкой.
Золотой
Дракон очень любит все то, что ассоциируется с достатком. В этот раз можно смело выбирать яркое желтое золото, чтобы точно привлечь богатство в 2024 году. Подобные аутфиты не требуют других акцентов, поэтому сбалансировать лук можно темным однотонным пиджаком или нюдовыми лодочками.
Красный
Красный цвет стал трендом осенне-зимнего сезона 2023 года. Он символизирует огонь, движение и саму жизнь, а дракон в культуре — существо горячее и жизнеутверждающее.
Серебристый
Этот цвет символизирует обновления в жизни и помощь в новых начинаниях. Такие наряды хорошо сочетаются с практичной бежевой и белой обувью.
Желтый
Как и другие яркие цвета, желтый Дракон тоже любит. Этот цвет символизирует здоровье и удачу. Но темно-желтых нарядов, согласно китайским традициям, лучше избегать.