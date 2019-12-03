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Жизнь

Подарок от шеф-кондитера вручили пилотам, посадившим в тумане «борт № 1» с Путиным

Пилотам, которые посадили самолет президента РФ Владимира Путина в условиях плохой видимости в Бишкеке, подарили вишневый пирог, сообщает ТАСС.

Владимир Путин и Дмитрий Песков.
Владимир Путин и Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова рассказала о традиции дарить всем, кто спасает жизни, в качестве благодарности и особой признательности то, что сделано руками поваров.

По ее словам, тем, кто мастерски выполняет свою работу, и просто хорошим людям дарят вишневый пирог от кремлевского шеф-кондитера.

Она назвала посадку «борта № 1» ювелирной. Мастерство экипажа в том, что произошедшее с самолетом выглядело обыденным, добавила Крылова, пишет Lenta.ru.

Посадка

28 ноября борт президента РФ Владимира Путина приземлился в сильнейшем тумане в Бишкеке. Из-за плохих погодных условий — тумана и высокой влажности — самолет главы государства хотели направить в Алма-Ату. Однако командир воздушного судна (КВС) «сказал „посажу“ и филигранно приземлился при сильнейшем тумане, едва ли не на ощупь». А самолет Шойгу из-за тумана и высокой влажности пошел на второй круг и в итоге приземлился в Алма-Ате.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«Воздушная резиденция» президента

В июле 2016 года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала в эксплуатацию ФГБУ «Специальный летный отряд «Россия» управления делами президента РФ новый самолет Ил-96−300 производства ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество».

В самолете есть усовершенствованная система защиты от внешних угроз, пилотажно-навигационный комплекс, обеспечивающий выполнение всех требований норм летной годности, включая международные.

Самолет является рабочим кабинетом и мобильным центром управления государством.

Ил-96 — «борт № 1» в России, на котором летает глава государства.

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