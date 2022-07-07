Подготовьтесь заранее. Поздравления с Днем семьи в прозе, стихах и смс

Приятные поздравления с Днем семьи, любви и верности в прозе
Желаю, чтобы в вашей семье всегда царили любовь, верность, взаимопонимание и конечно же, счастье! Пускай каждое мгновение, проведенное рядом с родными, приносит вам только радость, улыбки, гармонию в душе и хорошее настроение!
День семьи, любви и верности — это день основ нашей жизни, день самых светлых и искренних чувств. Поздравляю вас всех! Берегите свои семьи, любите друг друга, верьте. Пусть в каждом доме царят мир, добро, радость и счастье!
Поздравляю со Всероссийским днем семьи, любви и верности! Желаю большого семейного счастья и неизменного уюта в вашем доме. Пусть ваши сердца всегда переполняют нежность и любовь, пусть в вашу жизнь приходит все самое доброе и хорошее!
Приятные поздравления с Днем семьи, любви и верности в стихах
С Днем семьи, любви и верности
Я поздравить вас хочу.
Покровители небесные
Пусть хранят вашу семью.
Пусть добром и счастьем полнится
Ваш уютный, теплый дом.
Пусть любовь и уважение
Укрепят фундамент в нем.
Поздравляю с Днем семьи!
Это высшая награда —
Если есть с тобой всегда
Любящие люди рядом.
Пусть здоровы будут все,
Хорошо вам пусть живется,
И пусть светит каждый день
Мира ласковое солнце!
Семья важней всего на свете,
В семье уют и теплота,
В семье улыбки, радость, дети,
Там мир, покой и благодать.
Семью беречь обязан каждый,
В семье начало всех начал,
С семьей в беду попасть не страшно,
Там гавань тихая, причал.
Приятные поздравления с Днем семьи, любви и верности в смс
Если взять
Любовь и верность,
К ним добавить
Чувство нежность,
Все умножить
На года,
То получится —
Семья!
В прекрасный праздник — День семьи
Желаю верности, любви,
Достатка, радости, богатства.
И счастья дни пусть вечно длятся!
С Днем семьи вас, дорогие!
Счастья, радости, любви,
Будьте верными, любите
И друг друга берегите.
Счастливо в семье живите,
Верность искренне храните,
Вы друг другом наслаждайтесь
И ни в чем вы не нуждайтесь!