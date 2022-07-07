Подготовьтесь заранее. Поздравления с Днем семьи в прозе, стихах и смс

С Днем семьи, любви и верности

Я поздравить вас хочу.

Покровители небесные

Пусть хранят вашу семью.



Пусть добром и счастьем полнится

Ваш уютный, теплый дом.

Пусть любовь и уважение

Укрепят фундамент в нем.

Поздравляю с Днем семьи!

Это высшая награда —

Если есть с тобой всегда

Любящие люди рядом.



Пусть здоровы будут все,

Хорошо вам пусть живется,

И пусть светит каждый день

Мира ласковое солнце!