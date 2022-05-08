Подготовьтесь заранее. Приятные поздравления с Днем Победы в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем Победы в прозе
Мирного неба, солнечного настроения, гармонии, любви, тепла и как можно больше счастливых моментов в каждом прожитом дне. Пусть внутри и вокруг вас всегда царят покой и радость, и пусть сбываются мечты! С праздником Великой Победы!
День Победы — великий праздник для всей страны. В этот день прежде всего хочется сказать «спасибо» за жизнь и мирное небо над головой, а еще пожелать мира и процветания, здоровья и счастья, успехов и благополучия.
Поздравляю с Днем Победы и от всего сердца желаю жить под чистым небом, ходить по зеленой нетронутой траве, мечтать обо всем прекрасном и непременно добиваться исполнения всех своих желаний. Пусть ни наше, ни следующие поколения не забывают великих подвигов, пусть на нашей планете будет мир и правит любовь.
Поздравления с Днем Победы в стихах
Праздник радостный и светлый
Отмечает вся страна.
Пусть всем мирно солнце светит,
Миру не нужна война!
С Днем Победы всех поздравим,
Слава павшим и живым.
Подвиг ваш великий славим
И «спасибо» говорим.
С праздником Победы!
Пусть добро царит,
Подвиг наших дедов
Нами не забыт.
Ветеранов славных
Мы благодарим,
В этот праздник главный
Честь им воздадим!
Желаю неба чистого
И мира без войны,
И солнышка лучистого,
Над всей землей страны.
Родных, любимых — с праздником!
Любви, здоровья, сил!
Чтоб каждый день вас радовал
И счастье приносил.
Поздравления с Днем Победы в смс
Поздравляю с Днем Победы
И желаю в этот день
Море радости и света,
И здоровья, как кремень!
Не забыт великий праздник,
Хоть прошли уже года,
Желаю вам добра и счастья,
Неба мирного всегда!
В День Победы пожелаю,
Чтобы не было войны,
Чтобы не было печали,
Слезы больше не нужны,
Этот день такой прекрасный,
Нам свободу подарил,
Чтобы вновь никто на свете
Боль войны не ощутил!
С Победой! Этот день великий
Мы не забудем никогда.
За наш покой и счастье люди
Отдали жизни навсегда.
Желаю жить и дальше в мире,
Чтоб не тревожила война,
Чтоб беды дом ваш обходили,
Чтоб на душе была весна.