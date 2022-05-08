Подготовьтесь заранее. Приятные поздравления с Днем Победы в прозе, стихах и смс

Поздравляю с Днем Победы

И желаю в этот день

Море радости и света,

И здоровья, как кремень!



Не забыт великий праздник,

Хоть прошли уже года,

Желаю вам добра и счастья,

Неба мирного всегда!

В День Победы пожелаю,

Чтобы не было войны,

Чтобы не было печали,

Слезы больше не нужны,

Этот день такой прекрасный,

Нам свободу подарил,

Чтобы вновь никто на свете

Боль войны не ощутил!