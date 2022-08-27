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Жизнь

Подготовьтесь заранее. Теплые поздравления с Днем шахтера в прозе, стихах и смс

День шахтера отметят в России завтра, 28 августа. К предстоящему празднику altapress.ru сделал подборку приятных поздравлений в прозе, стихах и смс

Шахта
Шахта
ССО

Теплые поздравления с Днем шахтера в прозе

Поздравляю с профессиональным праздником — Днем шахтера! Желаю, чтобы стойкость и сила никогда вас не покидали, чтобы ваши крепкие руки не знали усталости, чтобы количество спусков равнялось количеству подъемов. Чтобы неистощимы были недра, а шахта выполняла план. Богатырского здоровья, шахтерской удачи и мирного неба!

С Днем шахтера! Слава честному шахтерскому труду! От души желаю крепкого здоровья, крепких нервов, крепкого характера и крепких сил для бравой работы, замечательной жизни и счастливой любви. Мира, благополучия, достатка и удачи!

Искренне поздравляю с профессиональным праздником, Днем шахтера! От всей души и сердца желаю здоровья, удачи во всех начинаниях, счастья в личной жизни. Пусть каждое мгновение будет радовать и вдохновлять, пусть все близкие поддерживают и помогают, пусть успех сопутствует всем начинаниям.

Сладости, кондитерские изделия, десерт.
Сладости, кондитерские изделия, десерт.
pixabay.com/

Теплые поздравления с Днем шахтера в стихах

С Днем шахтера вас поздравляем
И желаем большого добра,
Чтобы в доме вашем светлом
Была всегда теплота.

Здоровья крепче гранита
И бодрости духа во всем!
Пусть разные трудности жизни
Шахтерам будут нипочем.

С Днем шахтера поздравляю
И, конечно, же желаю:
Силы духа и здоровья
И везенья, безусловно.

Жизни долгой и счастливой,
Думать, мыслить позитивно,
Не грустить, не унывать,
Все от жизни получать.

В одной профессии прекрасной
Ненастоящих нет мужчин.
За труд нелегкий и опасный,
Шахтеры, вас благодарим.

Здоровья, много сил, терпенья,
Любви и радости в семье.
Хорошее пусть настроенье
Вам светит даже в темноте!

Шахта рудника.
Шахта рудника.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Теплые поздравления с Днем шахтера в смс

С Днем шахтера поздравляю,
Праздник ваш очень большой.
Вам здоровым быть желаю
Телом и душой.

Сил вам больше и терпения,
Счастья, мира и везения.
Труд мы ваш благословляем,
Вас, шахтеров, уважаем!

Поздравляю с Днем шахтера!
Сил тебе, добра, удачи!
Ты без лишних разговоров
Выполняешь все задачи!

Будь трудягой образцовым,
Чтоб росла зарплата ввысь!
И, конечно, будь здоровым
И к мечтам своим стремись!

Пусть будете вы хранимы
И под землей и под небом.
Шахтерам желаем мы счастья
И от души всего мира.

Желаем вам новых рекордов,
Здоровья и процветания.
Спасибо за труд и заботу,
Быть шахтером — это призвание!

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