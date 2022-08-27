Подготовьтесь заранее. Теплые поздравления с Днем шахтера в прозе, стихах и смс

Поздравляю с профессиональным праздником — Днем шахтера! Желаю, чтобы стойкость и сила никогда вас не покидали, чтобы ваши крепкие руки не знали усталости, чтобы количество спусков равнялось количеству подъемов. Чтобы неистощимы были недра, а шахта выполняла план. Богатырского здоровья, шахтерской удачи и мирного неба!

С Днем шахтера! Слава честному шахтерскому труду! От души желаю крепкого здоровья, крепких нервов, крепкого характера и крепких сил для бравой работы, замечательной жизни и счастливой любви. Мира, благополучия, достатка и удачи!