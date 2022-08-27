Подготовьтесь заранее. Теплые поздравления с Днем шахтера в прозе, стихах и смс

Теплые поздравления с Днем шахтера в прозе
Поздравляю с профессиональным праздником — Днем шахтера! Желаю, чтобы стойкость и сила никогда вас не покидали, чтобы ваши крепкие руки не знали усталости, чтобы количество спусков равнялось количеству подъемов. Чтобы неистощимы были недра, а шахта выполняла план. Богатырского здоровья, шахтерской удачи и мирного неба!
С Днем шахтера! Слава честному шахтерскому труду! От души желаю крепкого здоровья, крепких нервов, крепкого характера и крепких сил для бравой работы, замечательной жизни и счастливой любви. Мира, благополучия, достатка и удачи!
Искренне поздравляю с профессиональным праздником, Днем шахтера! От всей души и сердца желаю здоровья, удачи во всех начинаниях, счастья в личной жизни. Пусть каждое мгновение будет радовать и вдохновлять, пусть все близкие поддерживают и помогают, пусть успех сопутствует всем начинаниям.
Теплые поздравления с Днем шахтера в стихах
С Днем шахтера вас поздравляем
И желаем большого добра,
Чтобы в доме вашем светлом
Была всегда теплота.
Здоровья крепче гранита
И бодрости духа во всем!
Пусть разные трудности жизни
Шахтерам будут нипочем.
С Днем шахтера поздравляю
И, конечно, же желаю:
Силы духа и здоровья
И везенья, безусловно.
Жизни долгой и счастливой,
Думать, мыслить позитивно,
Не грустить, не унывать,
Все от жизни получать.
В одной профессии прекрасной
Ненастоящих нет мужчин.
За труд нелегкий и опасный,
Шахтеры, вас благодарим.
Здоровья, много сил, терпенья,
Любви и радости в семье.
Хорошее пусть настроенье
Вам светит даже в темноте!
Теплые поздравления с Днем шахтера в смс
С Днем шахтера поздравляю,
Праздник ваш очень большой.
Вам здоровым быть желаю
Телом и душой.
Сил вам больше и терпения,
Счастья, мира и везения.
Труд мы ваш благословляем,
Вас, шахтеров, уважаем!
Поздравляю с Днем шахтера!
Сил тебе, добра, удачи!
Ты без лишних разговоров
Выполняешь все задачи!
Будь трудягой образцовым,
Чтоб росла зарплата ввысь!
И, конечно, будь здоровым
И к мечтам своим стремись!
Пусть будете вы хранимы
И под землей и под небом.
Шахтерам желаем мы счастья
И от души всего мира.
Желаем вам новых рекордов,
Здоровья и процветания.
Спасибо за труд и заботу,
Быть шахтером — это призвание!