Подопечные центра соцобслуживания побывали с экскурсией на объекте водоканала

Специалисты «Росводоканал Барнаул» провели экскурсию на очистные сооружения речной воды для подопечных филиала «Комплексный центр социального обслуживания города Барнаула» по Октябрьскому району. Мероприятие состоялось в рамках профориентационного проекта «Путь в профессию».

Ребятам рассказали об этапах процесса очистки питьевой воды и показали работу оборудования на нескольких производственных площадках. Кроме того, гости узнали о профессиях и сотрудниках, благодаря которым ключевые объекты водоканала круглосуточно работают в штатном режиме и обеспечивают бесперебойную подачу чистой воды в дома горожан.

— Особой интерес у ребят вызвала площадка с огромными фильтрами, наполненными кварцевым песком, а также лаборатория качества воды. Буквально все отметили уют в производственных помещениях, который создают комнатные растения, и удивились, что «ботанический сад» высажен руками самих сотрудников, — рассказал инженер-технолог Александр Вышегородский, который и познакомил ребят с работой сооружений.

Гости водоканала в рамках экскурсии узнали, что работать на предприятие многие приходят после получения среднего профессионального образования и освоения таких профессий, как электромонтер, машинист насосных установок, оператор хлораторных установок, слесарь аварийно-восстановительных работ, водитель, сварщик. Некоторые из посетителей сказали, что намерены вернуться сюда в качестве молодых специалистов «Росводоканал Барнаул».