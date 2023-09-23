Подростка похитил Тесак в тотал-блэк образе и избил его палками

По словам девятиклассника, неизвестный мужчина в маске в виде черепа с линзами бил девятиклассника, связанного на стуле, электрошокером и палкой. Все это продолжалось около четырех часов.
Потом мальчику завязали глаза и высадили в центре села Некрасовка, передает SHOT.
Полицейские не поверили в триллер с похищением и назначили ему медицинскую экспертизу на употребление наркотиков и психотропов.
Однако вна всякий случай возбудили уголовное дело по статье "Похищение человека".
Ранее алтайский похититель держал девочку в подвале и прятался в лесах.