Подросток скончался от редкой формы бессонницы

Болезнь подростку передалась по наследству. По предварительной версии врачей, бессонница могла стать причиной смерти.
Фатальная бессонница — редкое неизлечимое заболевание. Всего в мире болезнью подвержены от 40 до 70 человек.
Лечения болезни не существует, а развивается оно стремительно, кардинально нарушая жизнь человека, пишет «Лента».
Ранее жительница Барнаула, проснувшаяся во время операции, добилась пересмотра судебного дела.
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