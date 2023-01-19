19 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Подросток скончался от редкой формы бессонницы

В Москве скончался 16-летний подросток, страдавший фатальной бессонницей. Его тело обнаружили в квартире.

Сон.
Сон.
СС0.

Болезнь подростку передалась по наследству. По предварительной версии врачей, бессонница могла стать причиной смерти.

Фатальная бессонница — редкое неизлечимое заболевание. Всего в мире болезнью подвержены от 40 до 70 человек.

Лечения болезни не существует, а развивается оно стремительно, кардинально нарушая жизнь человека, пишет «Лента».

Ранее жительница Барнаула, проснувшаяся во время операции, добилась пересмотра судебного дела.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость