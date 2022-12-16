Погладить букву. Что изменилось в краевой библиотеке для незрячих после ремонта на несколько миллионов рублей

Алтайской краевой библиотеке для незрячих и слабовидящих недавно исполнилось 70 лет. Щедрый подарок на юбилей учреждения преподнесла администрация региона — выделила на ремонт около 3 млн рублей. И вот она — нарядная (и доступная для всех).

После ремонта открылась краевая библиотека для незрячих и слабовидящих.

Краевую специальную библиотеку посещают читатели с нарушением зрения, живущие не только в Барнауле, но и в других городах региона. Также учреждение обслуживает людей, имеющих проблемы со слухом и опорно-двигательным аппаратом.

Елена Черепанова,

директор краевой библиотеки для незрячих и слабовидящих:

Особенно у нас нравится молодежи. Они могут собраться вместе, обсудить литературу и не только. Ежегодно библиотеку помещают около 4 тыс. человек.

И это несмотря на небольшую площадь — примерно 250 кв.м. Теперь, благодаря масштабной модернизации помещение удалось перестроить так, чтобы места хватало всем книголюбам.

После ремонта открылась краевая библиотека для незрячих и слабовидящих. Предоставлено altapress.ru.

Елена Черепанова,

директор краевой библиотеки для незрячих и слабовидящих:

Помимо ремонта, еще 3 млн было потрачено на покупку новой мебели. Из самого нужного — стеллажи. Помимо того, что у нас теперь всегда найдется место для книг и журналов, мы смогли перестроить пространство. Таким образом, появились новые зоны обслуживания.

Среди них, например, детская зона. Там игрушки, книжки, краски и другая всячина, которой могут заинтересоваться самые юные гости. Также обновилась и расширилась зона отдыха. Появились новые поручни и расширились дверные проемы, чтобы комфортно было каждому.

Здесь можно попить чаю, поболтать о важном и не очень. А на новенькой тактильно-звуковой карте региона найти место для путешествия.

Всероссийское общество слепых. Дарья Беркетова.

Также учреждение известно своим огромным хранилищем «говорящих» книг. Этот сектор переехал ближе к входу — опять же для удобства. Тут посетители смогут не только послушать произведение, но и записать его на носитель, чтобы воспроизвести дома.

На средства, выделенные из краевого бюджета, удалось обновить и некоторую технику. Так, в учреждении появился большой телевизор. Кроме того, закупили и спецоборудование, необходимое для людей с нарушением зрения или слуха.

Разумеется, литературная коллекция к праздничному открытию тоже обновилась. Об этом рассказали представители учреждения на торжественном открытии.

После ремонта открылась краевая библиотека для незрячих и слабовидящих. Предоставлено altapress.ru.

Кстати, на празднике побывала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. Всем гостям провели экскурсию по обновленному «книгохранилищу», а постоянные посетители выступили с творческими номерами.

Директор учреждения уточняет, что на этом перемены к лучшему не закончены. В 2023 году планируется ремонт фасада, пандуса на крыльце и дальнейшее обновление мебели.

Мы писали большой материал о краевой специальной библиотеке в 2020 году. Уже тогда там было о-о-очень много интересного. Почитать можно тут.