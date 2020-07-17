Руками и ушами: как удивительные устройства в алтайской спецбиблиотеке помогают незрячим почувствовать буквы

«Сюда приходят не только читать», — улыбается Татьяна Криницина, заместитель директора Алтайской краевой библиотеки для незрячих и слабовидящих. Здесь посетители слушают аудиокниги, берут литературу со шрифтом Брайля и общаются. Почему востребована спецбиблиотека и что такое звуковые карандаши и тифлокомментарии — выяснил altapress.ru.

Специальная библиотека на ул. Папанинцев, 205 — единственная в Алтайском крае. Ее сотрудники обслуживают читателей с нарушениями зрения и слуха, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, инвалидов других категорий. Кроме того, без проблем оформляют читательский билет и выдают книги любому, кто живет неподалеку.

Безбарьерная среда

Попасть в библиотеку несложно. Невысокое крыльцо оборудовано пандусом, тактильными наклейками, крепкими перилами. Поручни не «обрываются» даже внутри, и, ухватившись за них, гость дойдет до читального зала без поддержки. Для того чтобы перемещаться было еще проще, расширены дверные проемы.

Татьяна Криницина,

заместитель директора Алтайской краевой библиотеки для незрячих и слабовидящих:

В библиотеке мы не забываем о том, как важно человеку оставаться самостоятельным. Если посетитель устал, но говорит: «Я сам!», не навязываем помощь. Предлагаем посидеть в холле на диванчике и двигаться дальше.

Алтайская краевая библиотека для незрячих и слабовидящих. Анна Зайкова Алтайская краевая библиотека для незрячих и слабовидящих. Анна Зайкова Доступная среда в спецбиблиотеке. Анна Зайкова

Факт В специальную библиотеку посетителям разрешено приходить с собаками-поводырями.

На слух

Стеллажи сектора «звуковой» книги доверху заполнены одинаковыми серо-бежевыми контейнерами, в которых лежат кассеты, диски и флеш-карты с озвученными произведениями. Воспроизводит записи тифло-флеш-плеер — устройство для «говорящих» книг.

Закон «О защите авторского права» запрещает копирование текста, в том числе аудиокниг, с коммерческой целью. Издания, которые выдает библиотека, записаны в защищенном от копирования формате LKF. Полнотекстовая электронная база содержит более 20 тыс. таких записей.

Это позволяет оперативно удовлетворить запросы максимального числа пользователей. Главное, утверждает Татьяна Криницина, — помнить, что компьютерный и «контейнерный» ассортименты литературы разнятся.

Алтайская краевая библиотека для незрячих и слабовидящих. Анна Зайкова

Факт Алтайская краевая библиотека для незрячих получает многие книги за счет федерального финансирования. Цена изданий, покупаемых самостоятельно, доходит до 2−3 тыс. рублей за экземпляр.

Большие буквы — маленькие точки

В читальном зале соседствуют рельефно-точечные и привычные печатные издания. На широких полках — пособия по коррекционной психологии, журналы, газеты. Особенно востребованы художественные произведения, напечатанные укрупненным шрифтом. Их берут те, у кого частично сохранено зрение.

Посетители читают не только классику, но и современных авторов: Гузель Яхину, Виктора Пелевина, Евгения Водолазкина.

Книги рельефно-точечного шрифта отличаются от простых бумажных. На плотных белоснежных страницах нет темных букв и будто ручкой продавлены символы. Каждая точка прощупывается пальцами.

Контейнеры со звукозаписями. Анна Зайкова Контейнеры со звукозаписями. Анна Зайкова Тифлофлешплеер. Анна Зайкова Литература с укрупненным шрифтом. Анна Зайкова Рельефно-точечные издания. Анна Зайкова Рельефно-точечные издания. Анна Зайкова Рельефно-точечные издания. Анна Зайкова

Цифра Из 64 символов состоит традиционный (шеститочечный) шрифт Брайля, из 256 — расширенный (восьмиточечный).

Кому звук , кому шрифт

Рельефно-точечные издания в библиотеке читают немногие. В основном отдают предпочтение аудиозаписям. Дело в том, что овладение системой Брайля — сложный процесс, особенно для поздноослепших. К тому же брайлевские книги объемны (по нескольку томов) из-за особенностей печати.

Однако Светлана Пойдина из Барнаула говорит, что занимательнее читать самой, по Брайлю, ведь так удается представить облик и голос героя. Читательница уверена: звук шрифта не заменит. Бийчанка Галина Лукьяненко считает, что лучше сочетать разные типы книг.

Галина Лукьяненко,

читательница Алтайской краевой библиотеки для незрячих и слабовидящих:

Я увлекаюсь изданиями, напечатанными шрифтом Брайля. Беру в специальной библиотеке рельефно-точечные книги Натальи Громовой, Бертрана Рассела. Иногда в этом формате нужных мне текстов нет. Поэтому от звукозаписей все же не отказываюсь: слушаю аудиожурналы «Радуга», «Эпоха». Хочется идти в ногу со временем.

Шрифт Брайля. Анна Зайкова

Факт Серия книг от фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» укомплектована звуковым карандашом. Он считывает текст по микрокодам в углу страниц и воспроизводит его. Для комфортного чтения обычных плоскопечатных текстов слабовидящим пользователям библиотека выдает электронные лупы разной кратности увеличения.

Мир из ткани и бумаги

Для детей в спецбиблиотеке припасены тактильные рукодельные издания и книжки-игрушки. В них, картонных и текстильных, спрятаны элементы: животные, растения, человечки, предметы быта. Одни фигуры закреплены на «ножках» и вытаскиваются из крепких бумажных карманов, другие нужно гладить, открывать или раскачивать.

На страницах развивающих книг «растут» фетровые розы, «бегают» пушистые щенки и котята, отворяются дверцы, звенят игрушечные колокольчики. Часть элементов сопровождается пояснениями на азбуке Брайля. Она же встречается в рельефно-графических пособиях с выдавленными изображениями.

Тактильные рукодельные издания. Анна Зайкова Тактильные рукодельные издания. Анна Зайкова Рельефно-графические издания. Анна Зайкова Лупа. Анна Зайкова

Цифра 51 тактильная рукодельная книга хранится в фонде краевой библиотеки для незрячих и слабовидящих.

Звуковой карандаш. Анна Зайкова

Собственное производство

В небольшом помещении, разделенном на две половины, библиотека записывает произведения алтайских авторов. Гостями студии были Галина Зорина, Галина Чумакова, Сергей Марков, Виталий Махов, Юлия Нифонтова и дикторы-волонтеры. За 20 лет существования студии издано около двухсот книг.

В библиотеке есть и брайлевский принтер. Напечатанные на нем рельефно-точечные тексты сшивают в книги. Сначала они, как и другие, попадают в читальный зал, а после их выдают посетителям, развозят на дом, отправляют в пункты выдачи.

Цифра 38 пунктов выдачи книг на базе муниципальных библиотек Алтайского края спецбиблиотека обеспечивает изданиями специальных форматов.

Студия звукозаписи в библиотеке для незрячих и слабовидящих. Анна Зайкова Брайлевский принтер. Анна Зайкова Упаковка книг перед отправкой в пункты выдачи. Анна Зайкова

Кроме книг

В краевой библиотеке для незрячих и слабовидящих работают кружки по интересам. Например, клуб «Оптимисты», объединяющий читателей с нарушениями слуха. Встречаясь еженедельно, члены клуба узнают новости, обмениваются творческим и житейским опытом, проводят праздники.

Сотрудники библиотеки, прошедшие курс обучения русскому жестовому языку, готовят для них музыкальные композиции, даже поют необычно — жестами. Зрелище, признаются зрители, удивительное, вызывающее мурашки.

Также спецбиблиотека организует интеллектуальные игры, литературные гостиные, брайлевские турниры, викторины. Бывают и кинопоказы с тифлокомментариями — словесными пояснениями, описывающими происходящее и записанными на специальное устройство.

Алтайская краевая библиотека для незрячих и слабовидящих. Анна Зайкова

Галина Лукьяненко,

читательница Алтайской краевой библиотеки для незрячих и слабовидящих:

Иногда мы собираемся и смотрим фильмы с тифлокомментариями. Очень интересно! Мой любимый фильм — «Доживем до понедельника», и мне казалось, что я уже выучила его наизусть. Но, посмотрев в таком формате, открыла для себя много нового. Например, узнала, что в фильме две пары гуляют одновременно. Раньше об этом даже не догадывалась.