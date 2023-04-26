Погода в Алтайском крае и Барнауле 26 апреля

Гидрометцентр обещает теплую и почти без осадков погоду в Алтайском крае и Барнауле 26 апреля.

Погода в Алтайском крае

Температура будет теплая уже с ночи — до плюс пяти градусов. Лишь местами до минус пяти и ветер с дождем.

Ветер западный 6−11 м/с, местами порывы до 17 м/с.

А вот днем температура в крае достигнет аж +22 градусов — пора доставать купальные принадлежности.

Цветение. Весна. СС0

Погода в Барнауле

В Барнауле же чуть прохладнее — ночью до плюс двух, днем до плюс четырнадцати. Но уже достаточно, чтобы сменить гардероб на более легкий.

Днем может быть небольшой дождь, ветер западный, 6−11 м/c.