Погода в Алтайском крае и Барнауле 26 апреля

Погода в Алтайском крае
Температура будет теплая уже с ночи — до плюс пяти градусов. Лишь местами до минус пяти и ветер с дождем.
Ветер западный 6−11 м/с, местами порывы до 17 м/с.
А вот днем температура в крае достигнет аж +22 градусов — пора доставать купальные принадлежности.
Цветение. Весна.
СС0
Погода в Барнауле
В Барнауле же чуть прохладнее — ночью до плюс двух, днем до плюс четырнадцати. Но уже достаточно, чтобы сменить гардероб на более легкий.
Днем может быть небольшой дождь, ветер западный, 6−11 м/c.