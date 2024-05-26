Погодная аномалия накрыла соседнюю с Россией страну

В связи со снегопадом и понижением температуры до -3 °C закрыли движение для всех транспорта на участке автомобильной дороги республиканского значения «Екатеринбург — Алматы».

Накануне глава Управления долгосрочных прогнозов погоды РГП «Казгидромет» рассказала, что в северных, центральных и восточных регионах страны в ближайшие дни ожидается переход дождя в мокрый снег из-за понижения температуры до минусовых значений. В западных регионах произойдет повышение температуры воздуха до +25...+38 градусов.

Ранее в Алтайском крае 1 мая 2024 года выпал снег. Два года назад в этот день было +26 градусов.

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