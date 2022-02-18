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Жизнь

На Алтайский край подует южный ветер

К выходным в Алтайском крае юго-западный ветер сменится на южный, прекратятся осадки и немного похолодает. Синоптики Алтайского ЦГМС опубликовали прогноз на 18−20 февраля.

Зимняя рыбалка на Оби. Январь 2022 год.
Зимняя рыбалка на Оби. Январь 2022 год.
Анна Зайкова.

18 февраля, в пятницу, в регионе ожидается −3… −8 градусов. По востоку возможен небольшой снег и метели, местами снежные заносы и сильный гололед. Ветер юго-западный, 6−11 м/с.

19 февраля в ночь прогнозируют −10… −15 градусов, местами похолодает до -20 и пройдет небольшой снег. Ветер южный 3−8 м/с, по востоку порывы до 13 м/с.

Днем 19 и 20 февраля установится температура −6… −11 градусов, без осадков, местами туман. Ветер южный, 2−7 м/с.

В Барнауле 18 февраля ожидается −5… −7 градусов, временами небольшой снег.

19 февраля днем будет −6… −8 градусов, 20 февраля −7… −9. На оба дня без осадков.

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