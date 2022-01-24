«Да вы заходите, погрейтесь»: как altapress.ru «охотился» за рыбаками и кого он в итоге поймал

Сезон зимней рыбалки в разгаре. На Оби стали появляться «грибки» рыбацких палаток. А лед в самых клевых местах буквально изрыт лунками. Хорошо ли клюет в этом году, и не подкачала ли погода в январе? С этими вопросами мы отправились на Обь в поисках любителей подледного лова. Нашли не сразу, да и не там, где рассчитывали. О том, как прошел для нас «рыбов день» — в материале altapress.ru.

Зимняя рыбалка на Оби. Январь 2022 год.

Крещенские морозы «разогнали» почти всех барнаульских рыбаков — уверены более стойкие любители подледного лова. Практически каждую зиму под Новым мостом и в его окрестностях — настоящий аншлаг. Рыбаков пруд пруди. Но не в этот раз. На льду — никого.

Едем за Ковш к зимней стоянке пароходов. Здесь рыбаки облюбовали неплохое местечко по соседству с речными судами. Машины оставляют на парковке рядом с недостроенным парк-отелем Heliopark-Барнаул.

На льду несколько палаток, а вокруг тишина. Идем осторожно: вдруг хруст снега под ногами распугает «тихим охотникам» всю рыбу.

«Тук-тук. Есть кто дома?», — спрашиваем у небольшой палатки.

Зимняя рыбалка на Оби. Январь 2022 год. Анна Зайкова.

«Есть. А чего хотели?», — с улыбкой отвечает молодой рыбак, посильнее расстегивая полог своего «домика».

«Нам бы пофотографировать вас и ваш улов для репортажа», — честно признается фотограф.

«Олег, а ты рыбу-то наловил», — доносится из соседней палатки.

Зимняя рыбалка на Оби. Январь 2022 год. Анна Зайкова. Зимняя рыбалка на Оби. Январь 2022 год. Анна Зайкова. Зимняя рыбалка на Оби. Январь 2022 год. Анна Зайкова. Зимняя рыбалка на Оби. Январь 2022 год. Анна Зайкова.

Поворачиваемся на голос. Полог большой красно-белой палатки чуть приоткрыт. Из нее парИт. На нас с прищуром смотрят двое рыбаков и тоже улыбаются.

«Я ее всю уже выпустил», — отвечает Олег.

Зимняя рыбалка на Оби. Январь 2022 год. Анна Зайкова.

Любители зимней рыбалки рассказывают: они здесь нередкие гости. Ловят рыбу из спортивного интереса. Попадается, правда, преимущественно «мелочевка». Весь улов мужчины аккуратно отпускают обратно в реку.

«А у вас хорошо клюет?», — спрашиваем у соседей Олега.

«Да вы заходите, погрейтесь и сами посмотрите», — нас приглашают в натопленную палатку.

Зимняя рыбалка на Оби. Январь 2022 год. Анна Зайкова.

Здесь довольно просторно. Во льду пробурены две лунки. В каждой — по спиннингу. Рядом удобные сидушки, горелка для обогрева, буры, наживка и другие очень нужные любому рыболову вещи.

На наших глазах начинает дергаться спиннинг — рыба клюнула. Один из рыбаков с азартом тянет ее наружу. На крючке — маленькая блестящая рыбка. Ее аккуратно снимают с крючка и выпускаю в реку.

Зимняя рыбалка на Оби. Январь 2022 год. Анна Зайкова.

А вот другой рыбак, притаившийся над своей лункой неподалеку, улов не «транжирит». Рыбу он принесет домой — животным.

Прощаемся с рыбаками и «хрустим» в обратном направлении. Улов оказался неплохим, особенно на впечатления.