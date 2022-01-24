«Да вы заходите, погрейтесь»: как altapress.ru «охотился» за рыбаками и кого он в итоге поймал

Крещенские морозы «разогнали» почти всех барнаульских рыбаков — уверены более стойкие любители подледного лова. Практически каждую зиму под Новым мостом и в его окрестностях — настоящий аншлаг. Рыбаков пруд пруди. Но не в этот раз. На льду — никого.
Едем за Ковш к зимней стоянке пароходов. Здесь рыбаки облюбовали неплохое местечко по соседству с речными судами. Машины оставляют на парковке рядом с недостроенным парк-отелем Heliopark-Барнаул.
На льду несколько палаток, а вокруг тишина. Идем осторожно: вдруг хруст снега под ногами распугает «тихим охотникам» всю рыбу.
«Тук-тук. Есть кто дома?», — спрашиваем у небольшой палатки.
«Есть. А чего хотели?», — с улыбкой отвечает молодой рыбак, посильнее расстегивая полог своего «домика».
«Нам бы пофотографировать вас и ваш улов для репортажа», — честно признается фотограф.
«Олег, а ты рыбу-то наловил», — доносится из соседней палатки.
Поворачиваемся на голос. Полог большой красно-белой палатки чуть приоткрыт. Из нее парИт. На нас с прищуром смотрят двое рыбаков и тоже улыбаются.
«Я ее всю уже выпустил», — отвечает Олег.
Любители зимней рыбалки рассказывают: они здесь нередкие гости. Ловят рыбу из спортивного интереса. Попадается, правда, преимущественно «мелочевка». Весь улов мужчины аккуратно отпускают обратно в реку.
«А у вас хорошо клюет?», — спрашиваем у соседей Олега.
«Да вы заходите, погрейтесь и сами посмотрите», — нас приглашают в натопленную палатку.
Здесь довольно просторно. Во льду пробурены две лунки. В каждой — по спиннингу. Рядом удобные сидушки, горелка для обогрева, буры, наживка и другие очень нужные любому рыболову вещи.
На наших глазах начинает дергаться спиннинг — рыба клюнула. Один из рыбаков с азартом тянет ее наружу. На крючке — маленькая блестящая рыбка. Ее аккуратно снимают с крючка и выпускаю в реку.
А вот другой рыбак, притаившийся над своей лункой неподалеку, улов не «транжирит». Рыбу он принесет домой — животным.
Прощаемся с рыбаками и «хрустим» в обратном направлении. Улов оказался неплохим, особенно на впечатления.