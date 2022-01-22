Для разгрузки организма. ТОП-3 легких и полезных салата из фруктов

Ингредиенты
- Яблоко — 2 штуки;
- Орехи грецкие — 0,5 стакана;
- Листья салата — 5−7 штук;
- Соль — 1 щепотка;
- Сметана — 3 столовых ложки.
Приготовление
Хорошо вымойте и очистите яблоки от кожуры с семянами. Затем нарежьте фрукты небольшими кубиками.
Мелко порубите грецкие орехи и аккуратно нарвите салатные листы на кусочки.
Смешайте и заправьте подготовленные ингредиенты сметаной. Вкусный диетический салат можно подавать!
Ингредиенты
- Яблоко — 2 штуки;
- Банан — 1 штука;
- Лимон — 0,5 штуки;
- Орехи любые — 30 г;
- Йогурт — 100−150 г;
- Цукаты — для украшения.
Приготовление
Нарежьте яблоки «брусочками» (или крупными кубиками). К ним добавьте мелко покрошенный банан и лимон, разделенный на волокна. Сюда же всыпьте порубленные орехи. Заправьте салат йогуртом и украсьте цукатами. Приятного аппетита!
Ингредиенты
- Курага — 120 г;
- Орехи — 3 столовых ложки;
- Сливки — 7−8 столовых ложек;
- Шоколад — 50 г;
- Сахар — 3 чайных ложки.
Приготовление
Этот салат — для тех, кто хочет сделать обед полезным, но все же не может отказаться от сладкого.
Итак, курагу промойте, высушите бумажным полотенцем и нарежьте тонкой соломкой. Соедините сухофрукты с мелко нарубленными орехами и натертым шоколадом. Заправьте салат сливками, взбитыми с сахаром. Готово!