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Жизнь

Для разгрузки организма. ТОП-3 легких и полезных салата из фруктов

Если неделя выдалась напряженной и полной «беглых» перекусов, то на выходных можно разгрузить организм. Altapress.ru подобрал 3 рецепта фруктовых салатов — легких, вкусных и полезных.

Фрукты
Фрукты
СС0
1 Салат с яблоками и грецкими орехами

Ингредиенты

  • Яблоко — 2 штуки;
  • Орехи грецкие — 0,5 стакана;
  • Листья салата — 5−7 штук;
  • Соль — 1 щепотка;
  • Сметана — 3 столовых ложки.
Яблоки
Яблоки
ССО

Приготовление

Хорошо вымойте и очистите яблоки от кожуры с семянами. Затем нарежьте фрукты небольшими кубиками.
Мелко порубите грецкие орехи и аккуратно нарвите салатные листы на кусочки.
Смешайте и заправьте подготовленные ингредиенты сметаной. Вкусный диетический салат можно подавать!

2 Салат «Фитнес»

Ингредиенты

  • Яблоко — 2 штуки;
  • Банан — 1 штука;
  • Лимон — 0,5 штуки;
  • Орехи любые — 30 г;
  • Йогурт — 100−150 г;
  • Цукаты — для украшения.
Орехи
Орехи
СС0

Приготовление

Нарежьте яблоки «брусочками» (или крупными кубиками). К ним добавьте мелко покрошенный банан и лимон, разделенный на волокна. Сюда же всыпьте порубленные орехи. Заправьте салат йогуртом и украсьте цукатами. Приятного аппетита!

3 Салат из кураги

Ингредиенты

  • Курага — 120 г;
  • Орехи — 3 столовых ложки;
  • Сливки — 7−8 столовых ложек;
  • Шоколад — 50 г;
  • Сахар — 3 чайных ложки.
Курага (8 шт)
Курага (8 шт)
izismile.com

Приготовление

Этот салат — для тех, кто хочет сделать обед полезным, но все же не может отказаться от сладкого.
Итак, курагу промойте, высушите бумажным полотенцем и нарежьте тонкой соломкой. Соедините сухофрукты с мелко нарубленными орехами и натертым шоколадом. Заправьте салат сливками, взбитыми с сахаром. Готово!

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