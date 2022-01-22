Для разгрузки организма. ТОП-3 легких и полезных салата из фруктов

3 Салат из кураги

Ингредиенты

Курага — 120 г;

Орехи — 3 столовых ложки;

Сливки — 7−8 столовых ложек;

Шоколад — 50 г;

Сахар — 3 чайных ложки.

Курага ( 8 шт) izismile.com

Приготовление

Этот салат — для тех, кто хочет сделать обед полезным, но все же не может отказаться от сладкого.

Итак, курагу промойте, высушите бумажным полотенцем и нарежьте тонкой соломкой. Соедините сухофрукты с мелко нарубленными орехами и натертым шоколадом. Заправьте салат сливками, взбитыми с сахаром. Готово!