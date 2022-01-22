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Жизнь

Томенко рассказал молодежи о своем студенчестве

В Краевом дворце молодежи прошел «Диалог на равных» между лидерами студенческих организаций и губернатором Алтайского края Виктором Томенко, сообщила пресс-служба правительства края.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Антон Федотов, пресс-служба правительства Алтайского края

Активисты молодежного движения расспросили главу региона о студенческом периоде его жизни и увлечениях.

Как выяснилось, учеба ему всегда давалась легко, еще со школьных лет он успешно совмещал учебу и спорт — занимался баскетболом.

С третьего курса института уже начал работать на металлургическом комбинате и изучал работу управленческих структур.

«Энергии хватало на все, было бы только в сутках больше 24 часов», — отметил Томенко.

Виктор Томенко и молодежь.
Виктор Томенко и молодежь.
Антон Федотов, пресс-служба правительства Алтайского края

Он подчеркнул, что важно не только получать знания, но и развиваться творчески, чтобы быть необычным и самобытным.

«Старайтесь все успеть, распределив силы», — посоветовал студентам губернатор.

Виктор Томенко редко, но все же делится подробностями личной жизни. Например, во время встречи на пресс-туре в 2019 году он рассказал, что называет свою тещу мамой.

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