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Жизнь

Похолодание, обман риэлтора и арест политика. Что произошло в Алтайском крае 11 марта

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 11 марта.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ Синоптики предупредили, что после ливней в Алтайский край вернется небольшое похолодание. Всего на несколько дней — но лужи, вероятно, все-таки замерзнут.

◆ Жительница Барнаула рассказала, как риэлтор обманула ее на крупную сумму, оставив без квартиры и с миллионными долгами.

◆ Выяснилось, в чем подозревают руководителя барнаульского Горэлектротранса Николая Петряшина: в махинациях с электрическими кабелями.

◆ Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов объяснил, как в регионе будут решать кадровый дефицит с помощью студентов.

◆ Мать двух детей с гипофосфатазией и волонтер Светлана Пищальникова рассказала, как люди с этой болезнью живут в Алтайском крае и в чем именно она проявляется.

◆ В Барнауле заочно арестовали политика, покинувшего страну. Под уголовное преследование попал бывший руководитель алтайского отделения партии «Яблоко» Александр Гончаренко.

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