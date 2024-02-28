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Жизнь

Похороны Алексея Навального* состоятся 1 марта

Похороны Алексея Навального* состоятся 1 марта на Борисовском кладбище в Москве, сообщает Baza.

Алексей Навальный в суде 2 февраля 2021 года.
Алексей Навальный в суде 2 февраля 2021 года.
@shikonkarate

Отпевание Алексея Навального* состоится в 14:00 церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино 1 марта, похороны пройдут на Борисовском кладбище.

Ранее сообщалось, что похороны пройдут 29 февраля. Но не было ясно, где именно. В соцсетях обсуждали, что оппозиционера могут похоронить на Хованском или на Троекуровском кладбище.

Напомним, Алексей Навальный* скончался 16 февраля в 14:17 в ИК-3 "Полярный волк" в ЯНАО. Почитать об условиях содержания оппозиционера можно здесь.

*признан экстремистом и террористом.

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