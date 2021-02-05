Поклонников алтайских гор предупреждают о смертельной опасности

Лавина на трассу обрушилась 4 февраля в 18:20. Погибших и пострадавших нет, движение автотранспорта не нарушалось. Дорогу уже расчистили.
«В связи с повышенной опасностью схода лавин, главное управление МЧС России по Республике Алтай настоятельно рекомендует жителям и гостям республики принять повышенные меры безопасности и, воздержаться от посещения лавиноопасных районов», — говорится на сайте экстренного ведомства.
Туристам настоятельно рекомендуют перед визитом в горы зарегистрироваться в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС и внимательно следить за личной безопасностью и изменением погоды.
Ранее в Алтайском крае в Красногорском районе на участок Чуйского тракта сошла лавина, а в Советском районе мужчину придавило снежной массой высотой два метра, которая упала с крыши двухэтажного дома.
16 октября 2020 года возле Тархатинского озера в Кош-Агачском районе Алтая под лавиной погиб заместитель председателя комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай Юрий Михайлов