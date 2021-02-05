Поклонников алтайских гор предупреждают о смертельной опасности

В Республике Алтай из-за мощных снегопадов сходят лавины. Одна из них объемом 20 кубометров рухнула на 145 км Чуйского тракта между селами Артыбаш и Кебезень. Спасатели предупреждают , что начался период повышенной лавиноопасности.

Лавина на трассу обрушилась 4 февраля в 18:20. Погибших и пострадавших нет, движение автотранспорта не нарушалось. Дорогу уже расчистили.

«В связи с повышенной опасностью схода лавин, главное управление МЧС России по Республике Алтай настоятельно рекомендует жителям и гостям республики принять повышенные меры безопасности и, воздержаться от посещения лавиноопасных районов», — говорится на сайте экстренного ведомства.

Туристам настоятельно рекомендуют перед визитом в горы зарегистрироваться в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС и внимательно следить за личной безопасностью и изменением погоды.

Ранее в Алтайском крае в Красногорском районе на участок Чуйского тракта сошла лавина, а в Советском районе мужчину придавило снежной массой высотой два метра, которая упала с крыши двухэтажного дома.

16 октября 2020 года возле Тархатинского озера в Кош-Агачском районе Алтая под лавиной погиб заместитель председателя комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай Юрий Михайлов