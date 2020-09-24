Полевое поведение. Барнаульский психолог рассказала, что делать с проблемными малышами

Любые недостатки в развитии ребенка можно исправить, если в самом раннем возрасте заметить проблему и начать помогать малышу, уверена Марина Протопопова, руководитель недавно открытого в Барнауле нейропсихологического центра «РазУм». Иногда для этого не требуется медикаментозная психиатрическая помощь, только внимательность и готовность родителей посвящать время детям.

Не надо ждать

— С какими проблемами идут к психологу?

— В основном это моменты непослушания, капризов, агрессии. Родители часто не знают, куда обратиться именно с малышами. На самом деле ранее вмешательство — очень большой ресурс помощи ребенку.

Есть факторы риска, их можно смягчить, если увидеть проблему вовремя, на самом раннем этапе. До трех лет головной мозг бурно развивается, и можно сгладить все недостатки в развитии. Родители, может, и чувствуют проблему, но окружающие все время говорят, что до трех лет ничего не надо делать — само исправится. И мы упускаем драгоценное время.

У меня недавно была семья на консультации. Родителям все говорили: ничего страшного, что ребенок не разговаривает, подождите до трех лет. А он и в три не заговорил. Теперь ему уже нужен огромный объем помощи. Еще один пример из более старшего возраста: девочка не может играть в игры, которые предназначены для детей четырех-пяти лет. А ей уже в школу идти.

Марина Протопопова. altapress.ru.

Нет коммуникации

— Как понять , что есть проблема и нужна помощь?

— Вообще, если у мамы хотя бы очень смутное ощущение, что с ребенком что-то не так, надо сразу бить в колокола и искать специалиста, который поможет.

Уже на первом году жизни можно заметить проблему. Есть критерии развития. Например, в четыре месяца ребенок должен отличать своих от чужих. Если он реагирует одинаково на всех, есть вопрос к коммуникации. В год ребенок четко произносит слова, которые что-то обозначают. Их должно быть не менее восьми — десяти.

Если слов нет и лепет неактивный, нужна помощь. Не надо ждать, когда у ребенка будет уже большая задержка в развитии. Если нет указательного жеста — это тоже «маячок».

Дети. Михаил Хаустов

Ребенок не смотрит в глаза, когда ему что-то надо, — еще одна проблема. Родители часто это не замечают, потому что не знают, куда смотреть. У меня как-то был случай: привели девочку четырех лет, и только на приеме мама наконец-то выяснила, что нет контакта глазами с дочерью.

Сейчас очень много детей с такими проблемами. Ребенку сложно сказать «дай», когда чего-то хочется. Вроде речь есть, а он ничего не просит. Это тоже вопрос коммуникативных нарушений. Стало быть, ему не нужен контакт с другими людьми.

Коммуникации — это забота взрослых, надо вовремя увидеть проблему и начать помогать. Ребенку общение не особо нужно, он сидит в своем мирочке, коммуникация не двигается, эмоциональное развитие останавливается, отсюда и речевая задержка, поскольку речь — это тоже средство взаимодействия.

Как именно коммуницирует ребенок? Если он, например, все время визжит, значит, мы каким-то образом закрепили такой способ поведения, и это требует корректировки. Если ребенок боится людей, боится зайти в новое помещение, тоже надо показаться специалисту и найти пути помощи.

Записки от детей. adme.ru

Пищевое поведение — важный вопрос. Если ребенок избирателен в продуктах, значит, есть какие-то вкусовые и тактильные особенности. Часто мамы дают то, что ребенок любит, концентрируются, например, на пюрешках. В итоге не развивается способность жевать, отсюда нетренированная артикуляция и проблемы с речью.

Также есть много детей с проблемами внимания, гиперактивных. Они не могут сесть, все время скачут. Гиперактивность — это диагноз, но есть просто шустрые дети, прыгают как мячики и валятся, не могут остановиться. Таким нужна нагрузка на тело: пока ее не будет, ребенок не сможет сосредоточиваться. Он все время будет искать, как почувствовать свое тело и его границы, ему вообще не до интеллектуального развития.

Кружатся и падают

— Что делать с такими детьми?

— Нужно развитие сенсорной интеграции. Когда даешь правильную нагрузку на тело, ребенок может прыгать, а потом — раз! — как будто глазки включились, сел и стал рисовать, например. Есть специальные упражнения, они простые. Важно быть внимательным наблюдателем и понимать, когда ребенок включается и выключается.

Марина Протопопова. altapress.ru.

Когда он выключается, бесполезно давать какие-то упражнения на познавательное развитие. Надо покрутить-повертеть и помять само тело. Не будет он спокойно сидеть за столом, он просто не может, а его заставляют.

Вот, например, у вас очень чешется рука. Вы сможете ее не чесать, а вместо этого стих рассказать?

У меня была одна милая девчушка, которая со всего размаху падала на пол. Представляете, насколько она не чувствует свое тело, ей необходимо делать это со всей силы. И как велика потребность в телесных ощущениях. Значит, есть проблемы с глубокой мышечной и суставной чувствительностью.

Если ребенку надо кружиться, значит, дело в вестибулярной системе. Развивать ее полезно для речевых навыков в том числе.

Дети и звери. adme.ru

Важно, чтобы родители и дома занимались с детьми. Обычно в центре мы ведем занятия и с детьми, и с родителями, чтобы они видели и понимали, что мы делаем. Потому что ходить к психологу два-три раза в неделю — это замечательно, но если дома не закреплять навыки, то динамика будет не очень хорошая.

Как жить с диагнозом

— Раннее вмешательство позволяет врачам правильно поставить диагноз. Если он уже известен , надо поднимать панику?

— Как правило, до трех лет диагнозы не ставят. Даже если родители обращаются к психиатру, его помощь носит наблюдательный характер. То есть мы не говорим, что ребенок болен. Но есть определенные «значки», которые показывают, что ему требуется помощь.

Если у ребенка генетическое заболевание, его видно с рождения, в таком случае понятно, как помочь. А вот без диагноза намного сложнее.

Дети. открытые источники ( CC0)

Есть, например, группа нарушений аутистического спектра, когда выражены коммуникативные проблемы. Туда сваливают все подряд, как в мусорное ведро. Ребенок плохо общается — значит, у него аутизм. И этот диагноз вываливается на родителей и приводит их в шок, естественно.

И вот мама, будучи в трансе, несколько месяцев живет с этой информацией, ничего не предпринимая. А на самом деле надо начинать работать сразу.

Многое зависит от мамы, иногда не требуется никакого медикаментозного вмешательства. А можно узнать диагноз и потратить несколько лет на поиски специалиста, который его опровергнет.

Узнав диагноз, мы ведь начинаем решать свои взрослые вопросы: как принять, что твой ребенок не как все, как с этим жить. И пока мы их решаем, уходит драгоценное время.

Эти несносные дети. boredpanda.com

У меня есть одна девочка, ей пять лет, а у нее так называемое полевое поведение, импульсивное. Она просто ходит и все подряд хватает. Мама просто не знала, куда обратиться, но все это можно было увидеть раньше и попытаться скорректировать. Для меня это прямо боль.

Для того чтобы получить помощь, не обязательно тратить большие деньги. У нас в городе есть целых четыре государственных бесплатных центра раннего вмешательства. Психиатры почему-то об этом не говорят. И мамы малышей просто не знают, куда бежать с проблемой.

Логопеды в поликлиниках берут детей только с пяти лет в связи с тем, что количество малышей с нарушениями просто огромно. Но к пяти годам уже должны сформироваться все звуки. То есть врачи работают уже с нарушениями, уже лечат, а не профилактируют. А ведь если начать заниматься с трех лет, то к пяти будет все в порядке. Значит, надо искать специалиста раньше.

Записки от детей. adme.ru

Раннее развитие

— Что важно малышу , как его с самого начала растить правильно?

— Малышу до года очень важна эмоциональная информация. Ему надо давать максимум эмоций, чтобы он на них реагировал, развивая коммуникацию. Часто родители об этом не заботятся: накормили, напоили — вроде и нормально.

Я вела группы для беременных, спрашивала у них, что важно для ребенка. Начинают говорить про интеллект, про раннее развитие. Но про эмоции и общение никто не вспоминает. Понятно, что педиатрам в поликлинике не до психологических проблем ребенка. И в родительской культуре нет понимания, что важно пойти к психологу с самого раннего возраста, посмотреть, все ли хорошо, и выяснить, куда дальше двигаться в воспитании.

В барнаульском парке дети собирали роботов. Анна Зайкова

— Многие родители нацелены на раннее развитие ребенка. Всем ли оно полезно?

— Проблема в том, что родители не знают, что развитие — это целая система, поэтому просто идут туда, куда предлагают. Важно понимать, зачем ребенку та или иная нагрузка. Тот же интеллект. Не надо его специально тянуть вверх в раннем возрасте. Ребенку важен сенсорный опыт: все потрогать и помять.

Группы раннего развития полезны тем, что дают родителям некий инструмент, что и как делать. Социализация как задача в этих группах не так важна — можно и просто на площадке во дворе играть и общаться с другими детьми.

Все должно быть оптимально. Ребенка, совсем малыша, не всегда надо вести в студию рисования, пусть рисует дома, и результат будет тот же. Рынок большой, предложений много, родители выбирают не глядя, не видя систему, не задаваясь вопросом, зачем ребенку нужно именно это, каких мы целей хотим достичь, что конкретное занятие будет значить для общего развития. Этой информации сильно не хватает.

Дети. Михаил Хаустов

У меня есть один клиент с особенностями развития. Мама говорит: «Каждый специалист утверждает, что его занятия полезны». Конечно, полезны. Но, например, к одному специалисту ходить важнее, а посещения других можно свести к минимуму. Нужно видеть весь комплекс.

Нервная система ребенка оказывается перегружена и, наоборот, начинает тормозить. То есть вроде все полезно, но эффекта нет. Вот есть в военном деле тактика и стратегия. Мы должны не вести ребенка в какой-то кружок из тактических соображений, а стратегически мыслить, видеть систему в целом.

Когда надо учить буквы

— Родители стараются пораньше научить ребенка читать и писать , чтобы подготовить к школе.

— Школа — это просто этап в жизни. К нему не нужно специально готовиться. Важно, чтобы дошкольник много играл и набирался сенсорного опыта, чтобы развивалось мышление и воображение. И тогда он сам по себе будет готов учиться.

Детям требуется организованный досуг. Михаил Хаустов

Стремление как можно больше загрузить ребенка, чтобы у него не оставалось свободного времени, — к сожалению, тенденция последних лет.

Надо понимать, что сначала развивается правое полушарие — чувственный опыт. Затем левое, там «живут» буквы, цифры, логика, последовательность и прочее. Если мы в три года с ребенком учим буквы, мы обкрадываем его чувства. Развитие однобокое получается.

К школе ребенок должен набраться эмоций и быть способным управлять ими. Не уметь читать и писать — это не беда, но если ребенок не умеет управлять собой, своим вниманием и поведением, он не сможет высидеть урок. А учить читать и писать — это как раз задача системы образования, и с ней успешно справляются детские сады и школы.

В октябре-ноябре каждый год особенно много детей приходят с проблемами школьной дезадаптации. Интеллектуально они молодцы, прекрасно развиты, но эмоции и поведение контролировать не могут.

Малыш. СС0.

Гармоничная личность

— Насколько важно развивать какой-то отдельный талант? Например , ребенок хорошо плавает или рисует.

— Важна гармония. Часто, уделяя одному навыку особенное внимание, забывают о других. Например, увидели, что дите хорошо рисует, — давайте это развивать. При этом логика у него не разовьется, например. Да, талант — это важно, но параллельно надо заниматься и тем, что в дефиците. Хорошо, что ребенок поет, но давайте еще тогда займемся шахматами. Либо он силен в робототехнике — пусть еще и танцует. Чтобы выровнять развитие. Иначе получится перекос.

— Что с такими детьми бывает во взрослой жизни?

— Получаются или физики, или лирики. Либо они безэмоциональные прагматики, либо творческие натуры и совсем оторваны от реального мира. Чем больше этот разрыв между эмоциями и логикой, тем больше рисков невротизации.

Дети и звери. adme.ru

Замечательно, если такому человеку встретится партнер, который его уравновесит. Иначе будет довольно тяжело. Оптимально воспитывать ребенка надо с самого раннего возраста. Но если он уже постарше, родителям не стоит винить себя за упущенное время. Начинайте помогать прямо с сегодняшнего дня.