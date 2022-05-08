Мужской или женский: полицейские «нарисовали» социальный портрет преступника в 2022 году

Правоохранительные органы за три последних месяца выявили в России 212 тыс. преступников. Большая часть из них — это мужчины, не имеющие постоянного источника дохода (65%, или 137 тыс. человек) и ранее уже совершавшие прравонарушения (57%, или 121 тыс.). Любопытную статистику приводит « Комсомольская правда », ссылаясь на данные Министерства внутренних дел РФ.

По данным ведомства, большую часть преступлений совершают мужчины, российские граждане. На женщин же приходится каждое шестое противоправное действие, на долю иностранцев -каждое 24-е. За три месяца приезжие из-за рубежа совершили в общей сложности 9 тыс. преступлений. 84% из них — это выходцы из СНГ. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 17%.

Задержание преступника. 22.мвд.рф

А вот среди несовершеннолетних и студентов среди преступников стало на 10%, чем в прошлом году. Согласно данным статистики, за отчетный период были за совершение преступлений были задержаны чуть более 6,2 тыс. детей, и свыше 7 тыс. учащихся и студентов.

Аналитики МВД также отмечают, что каждое третье преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения. В то же время, их общее число за год сократилось на 14%.