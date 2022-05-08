8 мая
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Жизнь

Мужской или женский: полицейские «нарисовали» социальный портрет преступника в 2022 году

Правоохранительные органы за три последних месяца выявили в России 212 тыс. преступников. Большая часть из них — это мужчины, не имеющие постоянного источника дохода (65%, или 137 тыс. человек) и ранее уже совершавшие прравонарушения (57%, или 121 тыс.). Любопытную статистику приводит «Комсомольская правда», ссылаясь на данные Министерства внутренних дел РФ.

Человек с ножом. Преступник.
Человек с ножом. Преступник.
pixabay.com.

По данным ведомства, большую часть преступлений совершают мужчины, российские граждане. На женщин же приходится каждое шестое противоправное действие, на долю иностранцев -каждое 24-е. За три месяца приезжие из-за рубежа совершили в общей сложности 9 тыс. преступлений. 84% из них — это выходцы из СНГ. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 17%.

Задержание преступника.
Задержание преступника.
22.мвд.рф

А вот среди несовершеннолетних и студентов среди преступников стало на 10%, чем в прошлом году. Согласно данным статистики, за отчетный период были за совершение преступлений были задержаны чуть более 6,2 тыс. детей, и свыше 7 тыс. учащихся и студентов.

Аналитики МВД также отмечают, что каждое третье преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения. В то же время, их общее число за год сократилось на 14%.

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