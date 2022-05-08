Мужской или женский: полицейские «нарисовали» социальный портрет преступника в 2022 году

По данным ведомства, большую часть преступлений совершают мужчины, российские граждане. На женщин же приходится каждое шестое противоправное действие, на долю иностранцев -каждое 24-е. За три месяца приезжие из-за рубежа совершили в общей сложности 9 тыс. преступлений. 84% из них — это выходцы из СНГ. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 17%.
А вот среди несовершеннолетних и студентов среди преступников стало на 10%, чем в прошлом году. Согласно данным статистики, за отчетный период были за совершение преступлений были задержаны чуть более 6,2 тыс. детей, и свыше 7 тыс. учащихся и студентов.
Аналитики МВД также отмечают, что каждое третье преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения. В то же время, их общее число за год сократилось на 14%.