Полиция начала проверку Водонаевой из-за публикации про «быдло с маткапиталом»

Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за несогласия с инициативой президента России Владимира Путина расширить выплату материнского капитала, сообщает ТАСС .

Напомним, Водонаева в своем Instagram раскритиковала инициативу президента по маткапиталу, написав, что «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», будут заводить детей ради денег.

Это вызвало бурный скандал. В частности, Путин назвал моральными уродами тех, кто выступает против оказания поддержки семьям с детьми. Многие, в том числе и спикер Госдумы Вячеслав Володин, призвали наказать Водонаеву.

Как стало известно в понедельник, 10 февраля, звезду вызвали в отделение полиции по Таганскому району Москвы.

«Полицию заинтересовала публикация об абортах и демографии, которую она опубликовала в Instagram. В отношении нее начали доследственную проверку», — сказал собеседник агентства.

За что зацепились? Фигурирует несколько цитат из публикации Алены: «В России рожают либо богачи , либо необразованное быдло , в большинстве своем»

либо необразованное быдло в большинстве своем» «Я презираю семьи , которые живут в нищете и рожают по три-четыре ребенка»

которые живут в нищете и рожают по три-четыре ребенка» «Не надо рожать рабов этому государству»

Алена Водонаева. www.instagram.com/alenavodonaeva/

По словам адвоката Катерины Гордон, ее доверительницу «вызвали в полицию для беседы».

«В отношении нее идет проверка по 282 статьи УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Подробности я узнаю, когда Водонаеву опросят в полиции», — добавила адвокат.

Как разъяснила Гордон порталу Super, истец — некое физическое лицо, но его личность им пока не известна. Заявление могли подать некие общественные организации.

«С юридической точки зрения никаких оснований для возбуждения этой статьи нет, мы готовы предоставить лингвистическую экспертизу. Алена высказала свое мнение, которое разделило огромное количество людей. Я подозреваю, что есть некие оголтелые общественные организации», — подчеркнула адвокат.