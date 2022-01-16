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Жизнь

Полиция проверяет танец вблизи часовни, в котором в РПЦ не нашли ничего крамольного

В Нижегородской области полиция проверят женщину, которая станцевала в сквере не на фоне, но вблизи часовни, сообщает «Блокнот».

Танец на шесте вблизи часовни в Дзержинске.
Танец на шесте вблизи часовни в Дзержинске.
кадр из видео.

Жительница Дзержинска Алена Кацан опубликовала ролик, в котором танцует на пилоне в местном в сквере.

Самые внимательные местные жители разглядели в кадре стену часовни и сообщили в полицию — они углядели оскорбление чувств верующих.

В региональном МВД отреагировали молниеносно, поскольку «в зоне видимости расположена постройка религиозного назначения».

Сама Алена заявила, что даже не думала кого-то оскорбить, когда выбирала место для установки платформы с шестом — сквер понравился из-за хорошего света и небольшого количества людей.


Примечательно, что в нижегородской епархии не увидели в ролике ничего противозаконного.

«В ролике танцует девушка. Танцует и все. Тут больше не о чем говорить. Да, за ней видна часовня. Но часовни, церкви и храмы всегда есть на центральных городских площадях, так уж сложилось», — заявил пресс-секретарь митрополии Алексий Пестрецов.

Он также подчеркнул, что из видео и танца «сложно сделать какой-то вывод о девушке».

Ранее на оголившую грудь на Красной площади 22-летнюю модель завели уголовное дело.

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