Полиция усилила охрану ёлок в Алтайском крае

Полицейские взяли под особый контроль самые приметные для лесорубов места в Алтайском крае, сообщили в региональном главке МВД. Срубить елку там просто так теперь не получится.

В предновогодние дни вероятность незаконной вырубки хвойных деревьев вырастает в разы. Поэтому в ноябре и декабре полицейские берут под особый контроль леса.

Если лесоруба поймают, ему грозит как административная, так и уголовная ответственность. Максимальное наказание — до шести лет лишения свободы.

Под нелегальной вырубкой насаждений подразумевается рубка деревьев, которую производят без наличия на то законных оснований — официальных разрешающих документов (договор аренды или купли участка с лесными насаждениями в целях промышленной заготовки леса).

Как уже сообщалось, в четырех лесничествах Алтайского края — Шипуновском, Тягунском, Чарышском и Алтайском — началась официальная заготовка новогодних деревьев. В общей сложности легально срубят 18 тысяч хвойных деревьев.