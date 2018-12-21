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Полки в российских плацкартных вагонов могут стать еще длиннее

Полки в новых плацкартных вагонах могут стать длиннее, сообщила Марина Жегулина, заместитель генерального директора «Федеральной пассажирской компании», дочерней структуры РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании.

Новый плацкартный вагон.
Новый плацкартный вагон.
http://photos.bd-event.ru

РЖД недавно представили полномасштабный макет обновлённого интерьера плацкартного вагона. Представители РЖД и ФПК говорили, что с производителем обсуждается создание и полностью нового плацкарта.

«В новом варианте вагона мы рассматриваем несколько вариантов, в том числе некоторые концепции учитывают увеличенную длину полки», — приводит слова Жегулиной, выступавшей на Транспортном лектории на Рижском вокзале РИА «Новости».

Романтика плацкарта.
Романтика плацкарта.
trinixy.ru

Начальник технико-технологической службы «Вагонреммаша», разработавшего концепт нового вагона, Иван Харин сообщал журналистам в ноябре, что полки обновленного плацкарта немного длиннее и шире предшественника. По его словам, в среднем на 20−25 миллиметров шире и на 30−35 миллиметров длиннее.

Норматив длины плацкартной полки, говорил Харин, составляет 166,5 сантиметра, и эти параметры в обновленном плацкарте выдерживаются.

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