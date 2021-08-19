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Жизнь

Обязательно, но добровольно. Половина алтайских педагогов привились от COVID-19

В Алтайском крае привились уже 50% преподавательского состава, сообщают в пресс-службе краевого правительства.

Вакцинация.
Вакцинация.
CC0

Вакцинация от COVID-19 — добровольная, подчеркнули в министерстве образования края. При этом 27 июля в регионе объявили обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан, куда входят работники образования.

«Преподаватели в Алтайском крае прекрасно понимают, какая на них ответственность — это и работа с большим количеством людей, и работа в помещении, и пусть это не основное, но педагоги до сих пор являются примером для окружающих. На сегодня, по имеющимся у нас данным, привиты 50% учителей. Вакцинация — процесс добровольный», — отмечают в ведомстве.

Всего по данным на 19 августа в Алтайском крае прививается 577 644 человека, в том числе 125 152 получили первую прививку и 451 610 человек полностью привиты.

882 жителя региона прошли ревакцинацию.

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