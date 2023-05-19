Половина озер пересыхает, заявили исследователи

Авторы работы изучили спутниковые снимки, сделанные с 1992 года по 2020-й и посмотрели, как себя ведут почти 2000 акватории. Также в исследовании использовались спутниковые высотомеры.

Выяснилось, что в 53% озер запасы воды сократились, указывает Газета.Ru.

Теряют воду озера в засушливых и во влажных регионах. Но больше всего поразил исследователей тот факт, что высыхают водоемы и в Арктике.

Причина - глобальное потепление и деятельность людей, связанная с водными ресурсами.

Ранее спутники NASA зафиксировали, что восточная часть Аральского моря полностью исчезла. Впервые в современной истории восточная часть бассейна Южного Аральского моря полностью высохла.

Между тем алтайский предприниматель восстановил водоем и сделал бизнес на членистоногих. За несколько лет он сделал из пересыхающего водоема богатое зарыбленное озеро. Сейчас он поставляет раков по всей России и планирует заняться искусственным разведением членистоногих.

Иван Белоруков занимается разведением раков уже больше шести лет. Сначала этот промысел был для него простым хобби, приносящим небольшой доход, но уже через несколько лет добыча ракообразных стала для предпринимателя основным бизнесом.