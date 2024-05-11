Полярное сияние, радиоактивные ягоды и снова подтопления. Что произошло в Алтайском крае 11 мая

- В селе Бурла подтопило несколько участков из-за спуска воды на Хорошанской плотине Новосибирской области. В начале мая местные власти прокопали на плотине земляную часть дамбы, чтобы дать пройти талым водам. Однако талых вод оказалось много и плотина не удержалась. Вода дошла до Алтайского края.
- В городе Яровое запечатлели полярное сияние. В ночь на 11 мая небо над городом окрасилось в оттенки сиреневого и розового цветов. Причиной такого необычного для местных широт явления стала мощная магнитная буря, которая ударила по Земле.
- В Алтайском крае нашли радиоактивную чернику. Заявитель планировал покупку крупной партии сушеной черники у производителя из Москвы. Его насторожило свойство ягоды аккумулировать радиоактивные элементы. При проведении исследования ягоды специалисты выявили превышение вредных веществ.
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