Стартап Neural Love запустил алгоритм β Portraits HD . Он генерирует реалистичные портреты людей на основе картин, скульптур и старых фотографий. Altapress.ru решил прогнать через сервис портреты известных алтайских деятелей, чтобы посмотреть на них по-новому.

Иван Ползунов. Как алтайские деятели могли бы выглядеть в жизни.

Павел Аносов

Главный начальник Алтайских горных заводов, горный инженер.

Всемирную известность ему принесли работы по закалке стали. Аносов раскрыл утерянный в средние века секрет приготовление булатной стали, за что он получил высочайшую благодарность Николая I и орден Святого Владимира 2-й степени.

В 1847 году его назначили главным начальником Алтайских горных заводов и томским гражданским губернатором.

Взгляд на нашей «фотографии» у Павла Аносова совсем не начальника, а мечтательного кавалера. Он вполне бы мог стать героем шоу «Холостяк».

Павел Аносов. Как алтайские деятели могли бы выглядеть в жизни. β Portraits HD.

Фридрих Геблер

Врач, естествоиспытатель, географ, ботаник, а также член-корреспондент Российской Академии наук и основоположник судебной медицины в Сибири.

С 1810 года был врачом Барнаульского центрального госпиталя, с 1820 — заведующим медицинской и фармацевтической частью горного округа, а с 1828 по 1849 — инспектором медицинской части Колывано-Воскресенских заводов.

Сегодня он вполне бы мог участвовать в коронаскандалах — в свое время Геблер заботился о повышении оплаты труда лекарей.

Также он помог создать «частные горницы» — стационары на дому. Описал 2 рода и 15 видов растений во время изучения Алтая. Геблер исследовал Белуху, Рахмановские ключи, нашел истоки Катуни, изучил ледники Алтая — самому большому присвоено его имя. Все свои коллекции он передал в краеведческий музей, который создавался при его организации.

Фридрих Геблер. Как алтайские деятели могли бы выглядеть в жизни. β Portraits HD.

Не говоря о всех его заслугах Геблера, один только презентабельный вид и умный взгляд на изображении от нейросети помогли бы ему потеснить действующего главу Российской Академии наук.

Акинфий Демидов

Основатель горнозаводской промышленности на Алтае, предприниматель, действительный статский советник.

С открытие месторождения полиметаллических руд на Алтае, получил монопольное право на строительство здесь заводов и рудников. За всю его жизнь было выплавлено 25 тыс. пудов меди. Сам предприниматель на Алтае так никогда и не побывал.

Выглядит Акинфий на фотографии, как матерый бизнесмен, спокойствие которого не сможет нарушить даже обвал всего мирового фондового рынка.

Акинфий Демидов. Как алтайские деятели могли бы выглядеть в жизни. β Portraits HD.

Петр Фролов

Горный инженер и начальник Колывано-Воскресенских заводов (1817−1830).

В 1809 году по своему проекту построил одну из первых в России чугунно-рейсовую дорогу. Она проходила между Змеиногорским рудником и Змеевским сереброплавильным заводом.

Будучи начальником заводов провел механизацию производств, что стабилизировало выплавку серебра на уровне 1 тыс. пудов в год и увеличило производство железа, чугуна и свинца.

Построил первые в Западной Сибири бумажную фабрику и типографию. Основал метрологическую и магнитную станцию, а также по его инициативе началось строительство архитектурного ансамбля Демидовской площади, который экскурсоводы так любят называть «уголком Петербурга».

Петр Фролов. Как алтайские деятели могли бы выглядеть в жизни. β Portraits HD.

Белоснежная манишка этого импозантного мужчины с картинки делает его похожим на строгого, но справедливого судью. Только молоточка не хватает.

Иван Ползунов

Изобретатель. Тот, кто живет в Барнауле, не нуждается в его представлении.

Создал двухцилиндровый паровой двигатель непрерывного действия и за неделю до начала испытаний скончался от чахотки.

На изображении стереотипного ученого он не очень напоминает. Больше похож на некого артиста Большого театра.

Иван Ползунов. Как алтайские деятели могли бы выглядеть в жизни. β Portraits HD.

Василий Штильке

Просветитель, общественный деятель, основатель Общества попечения о начальном образовании.

Благодаря созданному им Обществу попечения были открыты две бесплатные начальные школы, две воскресные школы для взрослых, две бесплатные школьные библиотека и городская общественная, которую мы сегодня знаем, как библиотеку имени Шишкова. А также первый в Барнауле книжный магазин, любительский театр, городской сад, Народный дом.

Штильке на нашей картинке похож на хипстера и расчетливого владельца модного арт-пространства.

Василий Штильке. Как алтайские деятели могли бы выглядеть в жизни. β Portraits HD.

Николай Ядринцев

Публицист, общественный деятель, археолог, этнограф и исследователь Сибири.

Осуществил две экспедиции на Алтай, где изучал переселенческое дело, собрал этнографические и ботанические материалы, составил географические карты Телецкого озера и реки Чуи с притоками.

Издавал «Сибирский сборник» — первое периодическое издание по сибиреведению.

Николай Ядринцев. Как алтайские деятели могли бы выглядеть в жизни. β Portraits HD.

С такой внешностью, как на картинке, Николай Ядринцев вполне мог бы быть дизайнером и основателем успешного модного дома.