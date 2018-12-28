«Ёлочка вам нравится?». Чем Алтайский край «прославился» в соцсетях в 2018 году

Весь год в социальных сетях обсуждали уголовные дела жителей Алтайского края, обвиняемых в экстремизме — Марии Мотузной и других. Как только по этому поводу не издевались блогеры: «Караул, караул, наш мем увидел Барнаул», «Барнаул — город репостов», «Барнаул — у нас есть, за что сесть».

В этом году Алтайский край не раз становился темой для обсуждения в соцсетях. «Ёлочка» и планетарий, Бутина и Мотузная, впечатляющий шторм и чудесное оправдание кота — вспоминаем то, чем наш регион прославился в интернете в 2018 году.

Барнаул — «столица экстремизма»

После того, как Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о смягчении 282-й статьи УК РФ, шутки поутихли. Но, похоже, для многих мы так и останемся «столицей экстремизма».

2. Ёлочка нравится?

Пенсионер из Бийска Вячеслав Степанович стал суперзвездой интернета, всего лишь ответив на вопрос журналиста о городской елке. «Есть нечего, *** без соли доедаю! А вы спрашиваете, елочка мне нравится? Елочка, ***, мне нравится?!» — возмущался мужчина в камеру.

7-секундное видео завирусилось с небывалой скоростью, с цитатами дедушки уже выпустили футболки, а сам он до сих пор раздает комментарии федеральным СМИ.

Ёлочка нравится?

3. #FreeMariaButina

Эта история прославила Барнаул на весь мир. 16 июля Минюст США предъявил обвинения выпускнице АлтГУ Марии Бутиной. Девушку заподозрили в «преступном сговоре» и работе в США в качестве иностранного агента.

Министерство иностранных дел России запустило онлайн-флешмоб #FreeMariaButina («Освободите Марию Бутину»), который поддержали и в других странах. Правда, пока что эта акция девушке не очень помогла: Бутина до сих пор находится в одиночной камере в тюрьме США и даже частично признала свою вину.

#FreeMariaButina

4. Планетарий vs РПЦ

В конце ноября в СМИ появилась информация, что городской планетарий должен освободить здание и отдать его Русской православной церкви. На это событие тут же откликнулись пользователи соцсетей, крупные сообщества и медийные персоны.

Планетарий vs РПЦ

«Теперь в Барнауле будет 17 храмов и ни одного планетария!» — писал «Лентач». А Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение: «В Барнауле ностальгия по мытарству, и по святости с молитвой, верно, тоже. Что нам пялиться на небо и планеты? Будем в пол смотреть да бить поклоны».

«Лентач» про РПЦ и Барнаульский планетарий. vk.com/oldlentach

5. Пальцем в ухо

В ноябре на заседании Государственной думы случился курьезный инцидент. Пока парламент обсуждал изменения в Бюджетный кодекс РФ, некто попытался засунуть палец в ухо депутату от Алтайского края Олегу Быкову. Момент попал в видеотрансляцию и набрал сотни тысяч просмотров.

Пальцем в ухо

Олег Быков мгновенно стал антигероем информповестки: по результатам опроса ВЦИОМ, россияне крайне негативно оценили такие развлечения народных избранников.

6. Кот оправдан

«Наконец-то хорошие новости из Барнаула! Суд оправдал кота!» — сообщали крупные паблики в «Вконтакте» в октябре этого года. Так всё и было. В краевой столице действительно пытались обвинить животное в преступлении: владельцы одного из домов доказывали в суде, что это кот сорвал пломбу с их электросчетчика.

Однако «Барнаульская горэлектросеть» выступила в защиту питомца, оштрафовав его обвинителей почти на 80 тысяч рублей.

Свободу коту!

7. Апокалипсис сегодня

23 июня в Барнауле произошел сильный шторм. Город накрыло мгновенно наступившей темнотой, шквалистым ветром, ливнем, градом и грозовыми облаками.

Апокалипсис в Барнауле

Да, потом барнаульцы еще долго разгребали последствия непогоды, но в тот день в соцсетях опубликовали тысячи снимков алтайского «апокалипсиса» — прекрасного и ужасного одновременно.