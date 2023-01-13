Поморозюсь дома. Пять способов провести время с пользой, пока в Барнауле идет буран

В серьезные погодные неполадки транспорт плохо ходит, людей сносит ветер и возможности погулять тоже нет. Altapress.ru собрал пять вариантов, как продуктивно и с уютом провести время дома.

Устроить дома разбор «нужно-не нужно»

Обычно хорошую уборку и сортировку всевозможных вещей многие откладывают на потом: работа, учеба, собака, усталость и еще уйма поводов не тревожить ненужные бумаги и изношенные вещи на полочках.

Но когда многим планам погода говорит «Не сегодня», можно уделить время обычной уборке: рассортировать вещи в шкафу, протереть пыль, полить поросшие мхом цветы, убрать с рабочего стола ненужные записки и бумажки. Еще можно перебрать аптечку и случайно узнать, что в доме нет даже градусника.

Уборка дома. unsplash.com

Попробовать «комнатный» спорт

Если после основных дел осталось свободное время, а на улицу не выйти даже в горнолыжных штанах, валенках и шубе, то можно устроить небольшую нагрузку своему телу. Времени много не потребует, а польза будет. Интернет в помощь: упражнения на все группы мышц и с разным подходом, ЛФК, работа с резиной и йога, чтобы сладко спалось.

Домашняя тренировка. unsplash.com

Почитать или посмотреть то , что отложил на потом

В заметках копятся авторы и названия интересных книг, фильмов, подкастов и сериалов, до которых руки не доходят. В этом случае плохая погода может дать лишний повод никуда не идти. Если все дела сделаны, а времени еще с избытком, то провести время под теплым пледом с чашкой чая за хорошей литературой или кино весьма недурная затея.

Чтение. unsplash.com

Открыть в себе новые таланты

Когда на улицу не выйти, потому что за окном «дубак», можно попробовать уйму всяких штук: научиться делать оригами, попробовать порисовать по видеоурокам, исполнить, смастерить из подручных средств, посмотреть обучающие курсы по той специальности, которая интересует: от фотографии до программирования. Или можно научиться фокусам или сварить четкий борщ.

Хобби. unsplash.com

Завести дневник планирования

С непривычки занятие занудное, но на практике сильно облегчает жизнь и освобождает много времени в графике дел. Особенно такая затея полезна для того, чтобы запланировать будущий отпуск и проложить туристические маршруты. так можно будет больше узнать о местах, в которых хочется побывать.