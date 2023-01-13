Поморозюсь дома. Пять способов провести время с пользой, пока в Барнауле идет буран

Устроить дома разбор «нужно-не нужно»
Обычно хорошую уборку и сортировку всевозможных вещей многие откладывают на потом: работа, учеба, собака, усталость и еще уйма поводов не тревожить ненужные бумаги и изношенные вещи на полочках.
Но когда многим планам погода говорит «Не сегодня», можно уделить время обычной уборке: рассортировать вещи в шкафу, протереть пыль, полить поросшие мхом цветы, убрать с рабочего стола ненужные записки и бумажки. Еще можно перебрать аптечку и случайно узнать, что в доме нет даже градусника.
Попробовать «комнатный» спорт
Если после основных дел осталось свободное время, а на улицу не выйти даже в горнолыжных штанах, валенках и шубе, то можно устроить небольшую нагрузку своему телу. Времени много не потребует, а польза будет. Интернет в помощь: упражнения на все группы мышц и с разным подходом, ЛФК, работа с резиной и йога, чтобы сладко спалось.
Почитать или посмотреть то, что отложил на потом
В заметках копятся авторы и названия интересных книг, фильмов, подкастов и сериалов, до которых руки не доходят. В этом случае плохая погода может дать лишний повод никуда не идти. Если все дела сделаны, а времени еще с избытком, то провести время под теплым пледом с чашкой чая за хорошей литературой или кино весьма недурная затея.
Открыть в себе новые таланты
Когда на улицу не выйти, потому что за окном «дубак», можно попробовать уйму всяких штук: научиться делать оригами, попробовать порисовать по видеоурокам, исполнить, смастерить из подручных средств, посмотреть обучающие курсы по той специальности, которая интересует: от фотографии до программирования. Или можно научиться фокусам или сварить четкий борщ.
Завести дневник планирования
С непривычки занятие занудное, но на практике сильно облегчает жизнь и освобождает много времени в графике дел. Особенно такая затея полезна для того, чтобы запланировать будущий отпуск и проложить туристические маршруты. так можно будет больше узнать о местах, в которых хочется побывать.
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