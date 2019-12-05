Понравится ли елочка? В Бийске начали устанавливать главный символ Нового года

В Бийске начали устанавливать главную елку города, пишет «Бийский рабочий». Открыть ее планируют 28 декабря. В 2018 году бийскую елку прославил пенсионер Вячеслав Степанович, нецензурно ответивший, нравится ли она ему.

Главная елка Бийска разместится на Петровском бульваре. На ее монтаж у рабочих уйдет около двух недель. Высота дерева должна составить около 20 м.

Недалеко от сцены построят снежные фигуры. У фонтана, где эпицентр праздника был раньше, появится большая горка. На снежный городок уйдет 1050 кубометров снега

В Барнауле все предновогодние работы на площади Сахарова планируют завершить до 25 декабря. Открытие елки намечено на 28 декабря.

Бийская елка-мем

Пенсионер Вячеслав Степанович стал звездой интернета после того, как эмоционально ответил на вопрос журналиста о городской елке. «Есть нечего, *** без соли доедаю! А вы спрашиваете, елочка мне нравится? Елочка, *****, мне нравится?!» — возмущался мужчина.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что уже три года не может найти работу, хотя когда-то был директором завода.