Понравится ли елочка? В Бийске начали устанавливать главный символ Нового года

Главная елка Бийска разместится на Петровском бульваре. На ее монтаж у рабочих уйдет около двух недель. Высота дерева должна составить около 20 м.
Недалеко от сцены построят снежные фигуры. У фонтана, где эпицентр праздника был раньше, появится большая горка. На снежный городок уйдет 1050 кубометров снега
В Барнауле все предновогодние работы на площади Сахарова планируют завершить до 25 декабря. Открытие елки намечено на 28 декабря.
Бийская елка-мем
Пенсионер Вячеслав Степанович стал звездой интернета после того, как эмоционально ответил на вопрос журналиста о городской елке. «Есть нечего, *** без соли доедаю! А вы спрашиваете, елочка мне нравится? Елочка, *****, мне нравится?!» — возмущался мужчина.
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что уже три года не может найти работу, хотя когда-то был директором завода.