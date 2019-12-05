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Жизнь

Понравится ли елочка? В Бийске начали устанавливать главный символ Нового года

В Бийске начали устанавливать главную елку города, пишет «Бийский рабочий». Открыть ее планируют 28 декабря. В 2018 году бийскую елку прославил пенсионер Вячеслав Степанович, нецензурно ответивший, нравится ли она ему.

Новый год, елка, шар.
Новый год, елка, шар.
СС0

Главная елка Бийска разместится на Петровском бульваре. На ее монтаж у рабочих уйдет около двух недель. Высота дерева должна составить около 20 м.

Недалеко от сцены построят снежные фигуры. У фонтана, где эпицентр праздника был раньше, появится большая горка. На снежный городок уйдет 1050 кубометров снега

В Барнауле все предновогодние работы на площади Сахарова планируют завершить до 25 декабря. Открытие елки намечено на 28 декабря.

Бийская елка-мем

Пенсионер Вячеслав Степанович стал звездой интернета после того, как эмоционально ответил на вопрос журналиста о городской елке. «Есть нечего, *** без соли доедаю! А вы спрашиваете, елочка мне нравится? Елочка, *****, мне нравится?!» — возмущался мужчина.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что уже три года не может найти работу, хотя когда-то был директором завода.

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