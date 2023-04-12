Популярная российская ведущая уволилась с телевидения и переехала в США

Российская теле- и радиоведущая Ольга Шелест уволилась с работы в России и переехала с семьей в США, сообщает «Комсомольская правда».

Последний раз ее видели на телеэкранах год назад в программе «Пятеро на одного» (канал «Россия») в составе постоянных игроков команды звезд.

Там получила неофициальное прозвище — «хрустальная Шелест», по аналогии с хрустальной совой из программы «Что? Где? Когда?». Она угадывала почти все ответы на вопросы телезрителей, тем самым демонстрировала свою эрудицию.

Также Ольга работала на музыкальных каналах, вела радиопередачу

После начала СВО Шелест не делала политических заявлений, а просто уволилась со всех мест работы и перестала афишировать личную жизнь.

Супруг Шелест — продюсер, режиссер Алексей Тишкин. Двое детей пары имеют гражданство США. Сами родители уже проживали в Нью-Йорке. Их брак зарегистрирован в США.

Ольга с мужем вместе уже 25 лет.

Ранее о своем отношении к Ивану Урганту рассказал Мартиросян.

Он назвал бывшего коллегу по программе «Прожекторперисхилтон» лучшим в мире ведущим.

По словам Мартиросяна, Ургант обладает тонким чувством юмора и является к тому же музыкальным ведущим, так как профессионально играет на музыкальных инструментах.