После смертельных ДТП в Барнауле ГИБДД обратилась к водителям и пешеходам

За последние несколько дней в Барнауле произошло несколько смертельных аварий. Только за утро 24 сентября под колесами машин оказались двое человек. В городской ГИБДД предупредили водителей и пешеходов, что в период непогоды стоит быть особенно бдительными.

Водителей в очередной раз предупреждают о необходимости выбирать скорость, не только исходя из существующих ограничений скоростного режима на данном участке, а руководствуясь, прежде всего, погодными и дорожными условиями, состоянием проезжей части. Чтобы при возникновении опасности можно было принять необходимые меры, вплоть до остановки.

Также следует снижать скорость у пешеходных переходов, образовательных учреждений и остановок.

Пешеходам нельзя переходить дорогу в неположенном месте, не выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии приближающегося транспорта.

Также нужно использовать в одежде световозвращающие элементы в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Эта мелочь позволит водителю вовремя вас заметить и своевременно нажать на тормоз.

Всплеск ДТП в Алтайском крае

Утром 24 сентября в Барнауле произошло ДТП с пешеходом на пересечении ул. Попова и Георгия Исакова. Пострадавшей оказывают медпомощь.

Рано утром в этот же день на пр. Космонавтов у гипермаркета «Алтай» иномарка сбила женщину. Она скончалась на месте. В сети появилось видео, как лежащего пешехода еще раз переезжает автомобиль.

23 сентября в Усть-Пристанском районе произошло ДТП, в котором погибли двое мужчин.

22 сентября в Барнауле на пешеходных переходах сбили двух человек. Один из них скончался.

Вечером 20 сентября на пересечении Павловского тракта и ул. Трактовой произошло ДТП. Водитель на Toyota RAV4 въехал в стоящий КамАЗ. Погибла молодая семья из четырех человек.