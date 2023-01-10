После продолжительной болезни скончался знаменитый алтайский турист

Заслуженный путешественник России и мастер спорта СССР Евгений Горбик умер 9 января в возрасте 72 лет, пишет « Алтайский спорт ».

Как сообщает издание, Горбик скончался после продолжительной болезни. Прощание с ним состоится 12 января с 11:00 до 13:00 на проспекте Космонавтов, 64, в ритуальном зале Барнаульского похоронного дома (крематорий).

Достижение Евгения Горбика Евгений Горбик — мастер спорта СССР по спортивному туризму, мастер туризма международного класса, заслуженный путешественник России, заслуженный мастер туризма, обладатель нагрудного знака «Роза ветров» (за спортивные достижения в туризме I степени).

Горбик занялся туризмом в 1971 году. На базе алтайского завода «Ротор» он организовал секцию спортивного туризма. Позднее она выбилась в лидеры среди туристских клубов края.

Сам Горбик преодолевал пешеходные, лыжные, горные и водные маршруты в Казахстане, Киргизии, Прибайкалье, на Алтае и Саянах. Также забирался на горы-четырехтысячники Алтая, Монголии и швейцарских Альп.

Последние 20 лет профессионально занимался изучением и освоением туристского потенциала Монголии. Был идеологом Международного туристского-спортивного фестиваля «Great Altai. Большой Алтай».

С 2006 по 2021 год возглавлял Федерацию спортивного туризма Алтайского края.

Ранее прошло прощание с барнаульским врачом, которую загрыз алабай.