17 января
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Жизнь

После публикации altapress.ru опасный участок тротуара в Барнауле посыпали песком

Сильную гололедицу между ТЦ и ЖК Plaza, которая волновала горожан, посыпали песком.

Песок.
Песок.
Предоставлено altapress.ru

Ранее читатели altapress.ru жаловались, что неоднократно либо падали, либо сильно поскальзывались на этом участке.

После публикации дорожные службы обратили внимание на ситуацию.

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