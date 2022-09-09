После публикации altapress.ru владельцу скандального гаража около барнаульской школы № 89 поставили ультиматум

Ранее altapress.ru сделал репортаж с проблемного участка. Рядом со входом на территорию школы стоит гараж. Он ограничивает видимость пешеходам и водителям.
Выбегающие из школы дети не видят подъезжающую машину, а автомобилист может не заметить ребенка.
На следующий день после публикации наш корреспондент обнаружил обращение к владельцу гаража с просьбой убрать его до 26 сентября 2022 года и привезти в порядок территорию.
Администрация Ленинского района считает, что он совершил административное правонарушение по ст. 7.1 — самовольно занял участок или использовал его без необходимых документов.
Если владелец проигнорирует просьбу, объект снесут через суд.