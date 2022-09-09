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Жизнь

После публикации altapress.ru владельцу скандального гаража около барнаульской школы № 89 поставили ультиматум

Администрация Ленинского района выдвинула ультиматум владельцу гаража, который создает опасность около барнаульской школы № 89. Объект нужно убрать до 26 сентября 2022 года. Если хозяин не выполнит требование, то администрация примет меры по сносу гаража в судебном порядке.

Гараж возле барнаульской школы №89.
Гараж возле барнаульской школы №89.
Altapress.ru.

Ранее altapress.ru сделал репортаж с проблемного участка. Рядом со входом на территорию школы стоит гараж. Он ограничивает видимость пешеходам и водителям.

Выбегающие из школы дети не видят подъезжающую машину, а автомобилист может не заметить ребенка.

На следующий день после публикации наш корреспондент обнаружил обращение к владельцу гаража с просьбой убрать его до 26 сентября 2022 года и привезти в порядок территорию.

Администрация Ленинского района считает, что он совершил административное правонарушение по ст. 7.1 — самовольно занял участок или использовал его без необходимых документов.

Если владелец проигнорирует просьбу, объект снесут через суд.

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