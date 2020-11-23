После скандала с охраной Дегтярев нарыл в госзакупках «ненормальные» вездеходы

Напомним, ранее Дегтярев поручил отменить конкурс на охрану из семерых человек стоимостью 33 млн рублей. Он объяснил, что лично не знал про такой контракт.
«Его объявили, пока я был в Москве, а потом отправился в поездку по БАМу — в то время, как встречался с людьми, выясняя, какие проблемы необходимо решить в первую очередь, какие министерства чем озадачить», — оправдался глава региона.
После этого Дегтярев, судя по всему, решил выборочно перепроверить некоторые госзакупки в крае.
«Я тут обнаружил бумагу по вездеходам, уже два месяца ее гоняют по кабинетам», — сказал губернатор, вороша листочки.
Дегтярев случайно выяснил что для краевого комитета лесного хозяйства провели две закупки вездеходов ГАЗ-34039.
Первый аукцион — десять машин по 3,9 млн рублей, второй — пять по 6,2 млн. При этом в обоих случаях один владелец компаний-продавцов.
«Мне говорят, что де-юре все чисто. Но де-факто это ненормально. Пусть в этом разберутся в СКР», — дал Дегтярев задание следователям.
Примечательно, что закупки провели с разницей в два месяца и брали одинаковые вездеходы, однако во втором случае они дороже в полтора раза.
Ранее Дегтярев предложил снизить тарифы ЖКХ, поскольку «нет денег на жизнь» в Хабаровском крае.