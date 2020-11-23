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23 ноября
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Жизнь

После скандала с охраной Дегтярев нарыл в госзакупках «ненормальные» вездеходы

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал в своем Telegram-канале про еще одну ненормальную госзакупку.

Михаил Дегтярев.
Михаил Дегтярев.
instagram.com/degtyarev_info.

Напомним, ранее Дегтярев поручил отменить конкурс на охрану из семерых человек стоимостью 33 млн рублей. Он объяснил, что лично не знал про такой контракт.

«Его объявили, пока я был в Москве, а потом отправился в поездку по БАМу — в то время, как встречался с людьми, выясняя, какие проблемы необходимо решить в первую очередь, какие министерства чем озадачить», — оправдался глава региона.

После этого Дегтярев, судя по всему, решил выборочно перепроверить некоторые госзакупки в крае.

«Я тут обнаружил бумагу по вездеходам, уже два месяца ее гоняют по кабинетам», — сказал губернатор, вороша листочки.

Гусеничный вездеход на база Лада-2107
Гусеничный вездеход на база Лада-2107
drom.ru

Дегтярев случайно выяснил что для краевого комитета лесного хозяйства провели две закупки вездеходов ГАЗ-34039.

Первый аукцион — десять машин по 3,9 млн рублей, второй — пять по 6,2 млн. При этом в обоих случаях один владелец компаний-продавцов.

«Мне говорят, что де-юре все чисто. Но де-факто это ненормально. Пусть в этом разберутся в СКР», — дал Дегтярев задание следователям.

Примечательно, что закупки провели с разницей в два месяца и брали одинаковые вездеходы, однако во втором случае они дороже в полтора раза.

Ранее Дегтярев предложил снизить тарифы ЖКХ, поскольку «нет денег на жизнь» в Хабаровском крае.

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