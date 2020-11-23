После скандала с охраной Дегтярев нарыл в госзакупках «ненормальные» вездеходы

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал в своем Telegram-канале про еще одну ненормальную госзакупку.

Напомним, ранее Дегтярев поручил отменить конкурс на охрану из семерых человек стоимостью 33 млн рублей. Он объяснил, что лично не знал про такой контракт.

«Его объявили, пока я был в Москве, а потом отправился в поездку по БАМу — в то время, как встречался с людьми, выясняя, какие проблемы необходимо решить в первую очередь, какие министерства чем озадачить», — оправдался глава региона.

После этого Дегтярев, судя по всему, решил выборочно перепроверить некоторые госзакупки в крае.

«Я тут обнаружил бумагу по вездеходам, уже два месяца ее гоняют по кабинетам», — сказал губернатор, вороша листочки.

Гусеничный вездеход на база Лада-2107 drom.ru

Дегтярев случайно выяснил что для краевого комитета лесного хозяйства провели две закупки вездеходов ГАЗ-34039.

Первый аукцион — десять машин по 3,9 млн рублей, второй — пять по 6,2 млн. При этом в обоих случаях один владелец компаний-продавцов.

«Мне говорят, что де-юре все чисто. Но де-факто это ненормально. Пусть в этом разберутся в СКР», — дал Дегтярев задание следователям.

Примечательно, что закупки провели с разницей в два месяца и брали одинаковые вездеходы, однако во втором случае они дороже в полтора раза.

Ранее Дегтярев предложил снизить тарифы ЖКХ, поскольку «нет денег на жизнь» в Хабаровском крае.