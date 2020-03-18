После тяжелой болезни умерла вдова Юрия Гагарина

«Вся многолетняя трудовая, общественная и благотворительная деятельность Валентины Ивановны Гагариной является примером благородства, скромности и верности памяти своего всемирно известного супруга», — говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил соболезнования родным и близким Валентины Ивановны.
«Что касается ее болезни и кончины, то мне известно, что Валентина Ивановна тяжело болела и в последние дни находилась в коме. У ее постели все время дежурили ее любимые дочери Елена и Галина», — написал обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов.
Источник в Звездном городке сообщил РИА Новости, что около месяца назад у Гагариной произошел обширный инсульт и ей провели операцию по удалению тромба.
Юрий Гагарин и Валентина в девичестве Горячева поженились в Оренбурге 27 октября 1957 года. После полета мужа в космос 12 апреля 1961 года Гагарина была награждена орденом Ленина как жена первого космонавта Земли.