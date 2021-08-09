После убийства семьи в Хакасии проверяют поселковых полицейских. Не уследили за «влюбленным зверем»

МВД Хакасии назначило служебную проверку после массового убийства в селе Джирим, чтобы установить и наказать виновных, сообщает ведомство.

Подозреваемый в убийстве семьи из пятерых человек. Хакасия.

Напомним, 5 августа в селе Джирим мужчина зарезал семью из пятерых человек, включая малолетнюю девочку.

Задержали 35-летнего местного жителя, который недавно вышел на свободу — отсидел 18 лет за убийство двух женщин, дом которых сжег.

«В целях установления всех обстоятельств убийства, в том числе способствующих совершению противоправного деяния, врио министра внутренних дел по Хакасии назначил проведение служебной проверки. В случае установления вины должностных лиц, они понесут наказание в установленном законом порядке», — сообщили в МВД.

Накануне в региональном СК возбудили уголовное дело о халатности из-за ненадлежащего исполнения полицейскими своих обязанностей.

«Должностными лицами при получении информации о прибытии на поднадзорную территорию ранее судимого 35-летнего жителя, за которым установлен административный надзор сроком три года, меры к выявлению поднадзорного и проведению с ним профилактических мероприятий не приняты. Халатное бездействие повлекло наступление тяжких последствий в виде убийства семьи», — пояснили в ведомстве.

Задержанный рассказал, почему совершил массовое убийство. По его словам, он два месяца встречался с 30-летней женщиной, входящей в семью.

Накануне трагедии возлюбленная заявила, что больше не хочет отношений — разорвала связь и уехала из деревни.

Мужчина пришел домой к женщине, которой уже не было в Джириме, однако там находилась ее семья. В итоге сибиряк из мести убил всех, кто попался ему на глаза.

«56-летнюю хозяйку дома, ее 58-летнего сожителя, 19-летнего сына, восьмилетнюю внучку и 58-летнего брата-близнеца сожителя. Пострадавшие скончались на месте происшествия от ран», — уточнили в СК.

Как сообщили местные СМИ, жертв могло быть и больше — озверевший мужчина ломился в дом к другой семье, но от расправы спасла запертая дверь.

Поймали душегуба трое местных жителей — пришлось сбить машиной, однако теперь сельчане опасаются, что их привлекут к уголовной ответственности за такое задержание.

Ранее в Барнауле мужчина зарезал половину компании после выписки из психбольницы.