9 августа 28°C
﻿
Жизнь

После убийства семьи в Хакасии проверяют поселковых полицейских. Не уследили за «влюбленным зверем»

МВД Хакасии назначило служебную проверку после массового убийства в селе Джирим, чтобы установить и наказать виновных, сообщает ведомство.

Подозреваемый в убийстве семьи из пятерых человек. Хакасия.
Подозреваемый в убийстве семьи из пятерых человек. Хакасия.
кадр из видео. СК РФ.

Напомним, 5 августа в селе Джирим мужчина зарезал семью из пятерых человек, включая малолетнюю девочку.

Задержали 35-летнего местного жителя, который недавно вышел на свободу — отсидел 18 лет за убийство двух женщин, дом которых сжег.

«В целях установления всех обстоятельств убийства, в том числе способствующих совершению противоправного деяния, врио министра внутренних дел по Хакасии назначил проведение служебной проверки. В случае установления вины должностных лиц, они понесут наказание в установленном законом порядке», — сообщили в МВД.

Накануне в региональном СК возбудили уголовное дело о халатности из-за ненадлежащего исполнения полицейскими своих обязанностей.

«Должностными лицами при получении информации о прибытии на поднадзорную территорию ранее судимого 35-летнего жителя, за которым установлен административный надзор сроком три года, меры к выявлению поднадзорного и проведению с ним профилактических мероприятий не приняты. Халатное бездействие повлекло наступление тяжких последствий в виде убийства семьи», — пояснили в ведомстве.

Задержанный рассказал, почему совершил массовое убийство. По его словам, он два месяца встречался с 30-летней женщиной, входящей в семью.

Накануне трагедии возлюбленная заявила, что больше не хочет отношений — разорвала связь и уехала из деревни.

Мужчина пришел домой к женщине, которой уже не было в Джириме, однако там находилась ее семья. В итоге сибиряк из мести убил всех, кто попался ему на глаза.

«56-летнюю хозяйку дома, ее 58-летнего сожителя, 19-летнего сына, восьмилетнюю внучку и 58-летнего брата-близнеца сожителя. Пострадавшие скончались на месте происшествия от ран», — уточнили в СК.

Как сообщили местные СМИ, жертв могло быть и больше — озверевший мужчина ломился в дом к другой семье, но от расправы спасла запертая дверь.

Поймали душегуба трое местных жителей — пришлось сбить машиной, однако теперь сельчане опасаются, что их привлекут к уголовной ответственности за такое задержание.

Ранее в Барнауле мужчина зарезал половину компании после выписки из психбольницы.

Смотрите также
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соцсети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость