Последний рабочий день обернулся трагедией. Подробности о гибели женщины в башенном кране

Появились подробности гибели женщины в упавшем кране на стройке элитного дома в Новосибирске, сообщает КП-Новосибирск.

Утром 15 июня на «Европейском берегу» в Новосибирске рухнул кран с рабочим.

По словам очевидцев, они услышали сильных грохот в 9:30. Упавший кран задел восемь машин. Чуть позже из кабинки крана достали женщину, которую тут же накрыли.

По данным полиции, ей было 57 лет.

Женщина управляла краном, но в какой-то момент отказали тормоза и она сбила тупики, после чего съехала с рельсов. После ЧП крановщица была еще жива, но прибытию скорой - скончалась.

Примечательно, что сегодня был ее последний рабочий день.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники следственного комитета, прокуратуры.