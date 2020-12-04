Последний звездопад 2020 года могут увидеть жители Алтайского края

Метеорный поток Геминиды — oдин из caмыx ярких в 2020 году. В час пролетает до 90−100 метеоров.
Известно, что шлейф частиц принадлежит астероиду З200 Фaэтoн, а он раньше был кометой.
Максимум падающих звезд намечен на 13−14 декабря.
Наблюдая за Геминидами, следует обратиться в область неба, где расположено созвездие Близнецов.
«В период максимума потока можно любоваться яркими вспышками и загадать заветное желание в чудесное предновогоднее время, тем более, что Луна не помешает наблюдениям (14.12. — будет находиться в фазе новолуния)», — добавили барнаульские астрономы.
Как правильно наблюдать Геминиды
- Метеоры видно невооруженным глазом;
- За 15 минут до наблюдения нужно перестать смотреть на источники яркого цвета, чтобы глаза привыкли к темноте.
- Лучше находиться за городом (там меньше смога и источников света), пишет rg.ru. Зимой нужно запастись чаем и теплой одеждой, чтобы не замерзнуть.
- Важно помнить, что метеоры появляются не непрерывно. Можно ничего не увидеть за 5−10 минут, а потом в течение минуты появится сразу несколько метеоров.
- Не нужно концентрироваться на отдельных звездах и резко переводить взгляд — звезды могут создать иллюзию метеора.