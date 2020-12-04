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Жизнь

Последний звездопад 2020 года могут увидеть жители Алтайского края

С 4 по 17 декабря в ночном небе можно наблюдать активность метеоров Гeминиды, сообщили в Барнаульском планетарии.

Космос. Звездное небо.
Космос. Звездное небо.
СС0

Метеорный поток Геминиды — oдин из caмыx ярких в 2020 году. В час пролетает до 90−100 метеоров.

Известно, что шлейф частиц принадлежит астероиду З200 Фaэтoн, а он раньше был кометой.

Максимум падающих звезд намечен на 13−14 декабря.

Наблюдая за Геминидами, следует обратиться в область неба, где расположено созвездие Близнецов.

«В период максимума потока можно любоваться яркими вспышками и загадать заветное желание в чудесное предновогоднее время, тем более, что Луна не помешает наблюдениям (14.12. — будет находиться в фазе новолуния)», — добавили барнаульские астрономы.

Звездное небо.
Звездное небо.
СС0

Как правильно наблюдать Геминиды

  • Метеоры видно невооруженным глазом;
  • За 15 минут до наблюдения нужно перестать смотреть на источники яркого цвета, чтобы глаза привыкли к темноте.
  • Лучше находиться за городом (там меньше смога и источников света), пишет rg.ru. Зимой нужно запастись чаем и теплой одеждой, чтобы не замерзнуть.
  • Важно помнить, что метеоры появляются не непрерывно. Можно ничего не увидеть за 5−10 минут, а потом в течение минуты появится сразу несколько метеоров.
  • Не нужно концентрироваться на отдельных звездах и резко переводить взгляд — звезды могут создать иллюзию метеора.
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