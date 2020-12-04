Последний звездопад 2020 года могут увидеть жители Алтайского края

С 4 по 17 декабря в ночном небе можно наблюдать активность метеоров Гeминиды, сообщили в Барнаульском планетарии.

Метеорный поток Геминиды — oдин из caмыx ярких в 2020 году. В час пролетает до 90−100 метеоров.

Известно, что шлейф частиц принадлежит астероиду З200 Фaэтoн, а он раньше был кометой.

Максимум падающих звезд намечен на 13−14 декабря.

Наблюдая за Геминидами, следует обратиться в область неба, где расположено созвездие Близнецов.

«В период максимума потока можно любоваться яркими вспышками и загадать заветное желание в чудесное предновогоднее время, тем более, что Луна не помешает наблюдениям (14.12. — будет находиться в фазе новолуния)», — добавили барнаульские астрономы.

Звездное небо. СС0

Как правильно наблюдать Геминиды