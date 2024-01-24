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Жизнь

Последствия пожара, «искатели древностей» и масштабное строительство в Бийске. Что произошло в Алтайском крае 24 января

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 24 января.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ «АлтайБиоТех» построит в Бийске огромный (более 12 тыс. кв. м) биотехнопарк, который будет выпускать БАДы. Он станет первым в России промышленным технопарком, созданным на базе фармкомпании.

◆ В Белоярской крепости рассказали, что будет с проектом после очередного пожара, который полностью уничтожил новый музей.

◆ В барнаульском штабе Бориса Надеждина собрались очереди. Политик собирает подписи для подачи документов в ЦИК.

◆ СМИ сообщили, что Виталий Манишин, подозреваемый в серии убийств барнаульских абитуриенток, просился на СВО. А также заявил, будто его жертвы сами согласились на близость с ним.

◆ «Искатели древностей» на Алтае — краеведы, историки экскурсоводы, — рассказали о самых интересных поездках и поразительных находках. Почитайте эти истории.

◆ Новый главный дирижер Алтайского музыкального театра Мария Моисеенко дала интервью — о «неженской» профессии, взаимодействии с коллективом и отношении к музыке в повседневной жизни.

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