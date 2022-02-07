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Жизнь

Пособие на погребение подняли на 540 рублей в Алтайском крае

С 1 февраля в Алтайском крае выросла сумма пособия на погребение, сообщили в краевом отделении Пенсионного фонда.

Черницкое кладбище.
Черницкое кладбище.
Анна Зайкова

Пособие ПФР выплачивает родственникам умершего пенсионера, если он не работал.

Выплата по сравнению с февралем 2021 года выросла на 540 рублей и составила 6 964 рубля.

Также в Алтайском крае к пособию применяется районный коэффициент. В местностях, где он равен 15%, сумма выплаты составляет 8 009 рублей, 20% - 8 357 рублей.

На погребение умершего работавшего пенсионера аналогичное пособие выплачивает региональный Фонд социального страхования.

Районный коэффициент 20% применяется в Алейском, Баевском, Благовещенском, Бурлинском, Волчихинском, Егорьевском, Завьяловском, Ключевском, Кулундинском, Мамонтовском, Михайловском, Немецком национальном, Новичихинском, Панкрушихинском, Поспелихинском, Родинском, Романовском, Рубцовском, Суетском, Табунском, Угловском, Хабарском, Шипуновском районах, а также в Алейске, Славгороде и Яровом.

На всей остальной территории края районный коэффициент равен 15%.

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